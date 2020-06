Le Département d’État américain met l’Azerbaïdjan en garde contre les jeux de guerre avec l’Arménie et l’Artsakh

En réponse à une enquête du Caucus arménien du Congrès concernant les jeux de guerre en Azerbaïdjan du 18 au 22 mai, le Département d’État a révélé cette semaine qu’il avait mis l’Azerbaïdjan en garde contre son manque de transparence concernant les exercices militaires à grande échelle a informé le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

« Nous nous félicitons de la nouvelle selon laquelle le Département d’État a averti l’Azerbaïdjan face à ses exercices militaires à grande échelle et encourage une vigilance accrue des États-Unis contre l’accumulation d’armes téméraire de Bakou, l’escalade militaire et les attaques transfrontalières contre l’Artsakh et l’Arménie », a déclaré le directeur de l’ANCA Aram Hamparian. "Cependant, à la lumière des intentions déclarées du président Aliyev, de la nature fongible de l’aide à la sécurité et des ressources que l’aide américaine libère dans le budget militaire de Bakou, nous prenons de sérieux problèmes avec l’affirmation manifestement fausse que le paquet d’aide américain de 120 millions de dollars à L’Azerbaïdjan ne viole pas l’article 907 en contribuant à ses capacités offensives. Le paquet d’aide militaire américain à l’Azerbaïdjan représente une violation flagrante de l’article 907. »

La lettre du 23 juin du Département d’État, signée par la secrétaire adjointe aux affaires législatives, Mary Elizabeth Taylor, déclare que « les États-Unis ont déjà fait part de leurs préoccupations à l’Azerbaïdjan concernant le manque de transparence concernant les exercices à grande échelle et continueront de le souligner avec l’Azerbaïdjan. , bilatéralement et lors des réunions de l’OSCE, l’importance d’une notification complète et en temps voulu des activités militaires conformément aux engagements du VD11, en particulier la notification annuelle d’au moins un exercice ou une activité en l’absence de tout dépassement des seuils du Chapitre V. » Cependant, la lettre note qu ’« après avoir examiné les informations disponibles, les États-Unis n’ont jusqu’à présent pas déterminé que les exercices militaires azerbaïdjanais qui se sont terminés le 22 mai ont dépassé à tout moment les seuils de notification VD 11 ».

De plus, la lettre fait abstraction des inquiétudes concernant l’utilisation possible de l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, déclarant : « Les États-Unis examinent cette assistance de manière approfondie pour s’assurer qu’elle ne sapera ni n’entravera les efforts en cours pour négocier un règlement pacifique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et ne pas être utilisé à des fins offensives contre l’Arménie. »

Le coprésident du Caucus arménien du Congrès, Frank Pallone (D-NJ), a contesté cette affirmation dans une lettre du 20 mai, adressée au Département d’État et au Pentagone, qui a sonné l’alarme concernant l’escalade téméraire de Bakou pendant la pandémie mondiale de COVID-19. « L’aide semble avoir permis à l’Azerbaïdjan de déplacer ses ressources vers des capacités offensives et de menacer davantage la vie arménienne et la stabilité régionale, comme l’ont averti les coprésidents du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes dans des lettres qui vous ont été envoyées en septembre et novembre 2019. Nous ne pouvons pas permettre L’Azerbaïdjan à utiliser la pandémie mondiale de coronavirus comme couverture pour ces dangereuses opérations militaires », a déclaré la lettre du Congrès arménien du Caucus, qui, en plus du représentant Franck Pallone, a été cosignée par la coprésidente du Caucus arménien du Congrès Jackie Speier (D-CA),Vice-présidents Gus Bilirakis (R-FL) et Adam Schiff (D-CA) et représentants Judy Chu (D-CA), Katherine Clark (D-MA), Jim Costa (D-CA), TJ Cox (D-CA ), Anna Eshoo (D-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), James Langevin (D-RI), Carolyn Maloney (D-NY), Grace Napolitano (D-CA), Linda Sanchez (D-CA), Albio Sires (D-NJ), Tom Suozzi (D-NY) et Juan Vargas (D-CA). Une lettre distincte sur ce même sujet a été envoyée aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Les Forces armées azerbaïdjanaises ont organisé des exercices militaires tactiques « offensifs » à grande échelle du 18 au 22 mai, mettant en vedette, selon des annonces officielles, « de l’artillerie massive, de l’air et des armes de haute précision ». Le ministère arménien de la Défense a condamné les exercices, notant qu’ils « exacerbent l’environnement de sécurité dans la région, dans les conditions d’un impératif mondial pour des actions conjointes contre la pandémie de COVID-19 et malgré l’appel au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour établir une cessez-le-feu. "

En mai de cette année, l’ANCA a lancé un appel à l’action en ligne exhortant les Américains à contacter le Congrès pour faire part de leurs inquiétudes quant au risque que Bakou ne déclenche une guerre régionale au milieu d’une pandémie mondiale avec ces actions et des attaques de tireurs d’élite en cours le long des lignes de contact entre l’Artsakh et l’Arménie.