L’ascendance arménienne de François Berléand...

Rencontré au cours du tournage de « On est fait pour s’entendre », de et avec Pascal Elbé (Tête de turc, 2010), et Sandrine Kiberlain, François Berléand nous a confirmé qu’il a bien une ascendance arménienne remontant au XVIIIIè siècle.

Cette révélation lui a été divulguée par son grand-père maternel, qui aurait précisé que cet ancêtre aurait demeuré « Rue d’Arménie ». François Berléand (Berlian) ne se souvient pas du lieu. Est-ce à Constantinople ? La question reste entière.

Le comédien, après avoir cherché par lui-même des traces de cet aïeul, notamment aux archives ARAM à Marseille, n’a pu reconstituer son histoire arménienne, tandis qu’il a également une origine juive. Comme il nous l’a dit : Pour moi c’est du lourd avec deux génocides dans la tête ».

Au demeurant, lui faisant remarquer que le nom Berlian n’est pas connu dans la société arménienne, mais dont l’une des possibilités pourrait être le patronyme Hamberlian, François Berléand s’en est tenu aux seuls éléments de sa connaissance.

En confidence, l’artiste qui voyageait pour la première fois en Turquie dans les années 1970 avec des amis, nous a confié qu’il s’était « senti mal » dans ce pays, sans pouvoir l’expliquer…

Jean Eckian