A Vienne (Autriche) de jeunes Turcs agressent une manifestation Kurde en faveur du Droit des femmes, plusieurs blessés parmi la police

A Vienne, capitale de l’Autriche, lors des heurts entre manifestants Turcs et Kurdes, 2 policiers Autrichiens ont été blessés selon l’agence de presse russe Tass.

Lors de la manifestation organisée par les Kurdes pour le Droit des femmes réunissant près de 300 personnes, de jeunes Turcs effectuant le signe des « Loups gris » (extrême-droite turque) ont provoqué les Kurdes. Des heurts ont suivi ces gestes hostiles des provocateurs Turcs. Les policiers Autrichiens s’interposèrent pour arrêter les bagarres aux cours desquels deux de ces policiers furent blessés. Turcs et Kurdes se lançant des pierres, des bouteilles et autres objets. Quelques manifestants furent arrêtés. « Dans les rues des villes d’Autriches ce gendre de conflits est inadmissible. La police est décidée à répondre à tout acte de groupes extrémistes » dit le communiqué de la police autrichienne.

Krikor Amirzayan