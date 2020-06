Henrikh Mkhitaryan (31 ans) espère poursuivre sa carrière professionnelle encore 6 à 7 ans

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans) qui évolue à l’AS Rome en championnat italien a affirmé qu’il pensait poursuivre sa carrière de footballeur professionnel encore 6 à 7 ans.

« Malheureusement lors de cette saison j’ai été obligé de renoncer à quelques rencontres importantes mais maintenant je suis heureux d’être revenu sur les terrains. Je suis dans une forme exceptionnelle et je me sens extraordinairement bien. J’aime le football, le championnat et la vie en Italie. Je désire fort voir l’AS Rome dans les quatre meilleurs du tableau. Je désire jouer aussi longtemps que mes forces et ma santé me permettront. Je crois que je pourrai encore jouer 6 à 7 ans, peut-être un peu moins. J’apprécie chaque minute de ma carrière professionnelle » a affirmé Henrikh Mkhitaryan à la presse italienne.

L’Arménien qui fut prêté par Arsenal à l’AS Rome au cours de la saison, voit son contrat finir à la fin de cette saison. Mais selon toute probabilité, Henrikh Mkhitaryan signera avec l’AS Rome et restera dans la capitale italienne qu’il apprécie et parle l’italien couramment comme les 6 autres langues qu’il maîtrise.

Krikor Amirzayan