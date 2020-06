L’ex-ville de Hoktemberian fondée en 1931 par les soviets devenue Armavir en 1995 fête ses 89 ans

Hier la ville d’Armavir -appelée également Hoktemberian- a fêté le 89e année de sa fondation. Une ville qui compte près de 30 000 habitants dans la région d’Armavir et qui s’est développée de façon harmonieuse et s’est embellie au cours des années. Armavir était une ancienne capitale de l’Arménie située à une quarantaine de kilomètres à l’ouest d’Erévan, près de Sartarapat à la frontière arméno-turque. Davit Khoudatyan le maire d’Armavir est fier de sa ville. Il présenta sur sa page facebook quelques éléments historiques d’Armavir. « Le 26 juin 1931 fut fondée lors d’une cérémonie officielle la ville de Hoktemberian. Dans cet espace non peuplé ressemblant à un désert fut fondée l’immeuble du Comité exécutif du peuple des soviets. Des décennies plus tard en 1995 la ville fut renommée Armavir » écrit le maire. Davit Khoudatyan affirme ne pas ménager ses efforts pour développer la ville, la rendre plus agréable à vivre et plus sûre. Une ville d’Armavir tournée résolument vers l’avenir selon son maire.

A noter que la ville qui s’appelait Hoktemberian et fondée par les soviets en référence à la Révolution d’Octobre fut rebaptisée Armavir en 1995 soit quatre ans après l’Indépendance de l’Arménie.

Krikor Amirzayan