Entre mars et mai, malgré le coronavirus, l’Arménie a enregistré moins de morts entre mars et mai 2020 que l’an dernier

D’après Shushan Doydoyan le responsable du Centre libre d’information, en Arménie, malgré le coronavirus, les chiffres des décès entre mars et mai 2020 ne sont pas supérieurs à ceux de l’année 2019. Elle a présenté les chiffres des décès en Arménie :

6 403 morts entre mars et mai 2018

6 841 morts entre mars et mai 2019

6 546 morts entre mars et mai 2020

Ainsi malgré les quelque plus de 300 décès suite au coronavirus en Arménie entre mars et mai 2020, les chiffres montrent que sur la période de mars à mai 2019 l’Arménie a compté 295 morts supplémentaires par rapport à cette année sur la période comparable.

L’une des explications -à notre avis- mais pas la seule : le nombre inférieur de morts sur la route et des accidents de travail cette année entre mars et mai du fait du confinement.

