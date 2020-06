L’OMS s’inquiète de la recrudescence de cas de COVID en Arménie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée préoccupée par l’augmentation « très importante » des infections au Coronavirus en Arménie et dans 10 autres pays d’Europe et de l’ancienne Union soviétique.

« Pendant des semaines, j’ai parlé du risque de résurgence alors que les pays ajustaient leurs mesures, a indiqué Hans Henri Kluge, directeur régional de l’OMS. Dans plusieurs pays d’Europe [élargie], ce risque est désormais devenu une réalité - 30 pays ont enregistré une augmentation de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines. »

« Dans 11 de ces pays, la transmission accélérée a entraîné une résurgence très importante qui, si elle n’est pas maîtrisée, poussera à nouveau les systèmes de santé au bout de leurs limites », a averti Kluge lors d’une conférence de presse virtuelle qui s’est tenue à Copenhague jeudi.

L’OMS a déclaré par la suite que ces pays étaient l’Arménie, la Suède, la Moldavie, la Macédoine du Nord, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kirghizistan, l’Ukraine et le Kosovo.

Vendredi matin, le ministère arménien de la Santé a signalé 759 nouvelles infections au COVID-19, portant à 23 247 le nombre total de cas dans le pays du Caucase du Sud qui compte environ 3 millions d’habitants.

Le ministère a également affirmé que 13 autres personnes sont mortes des suites d’une maladie respiratoire au cours des dernières 24 heures. Le bilan officiel des décès dus à l’épidémie est ainsi passé à 410.

Le chiffre ne comprend pas les décès de 131 autres personnes infectées par le virus mais qui sont principalement mortes, selon les autorités sanitaires d’Erevan, d’autres conditions préexistantes.

Kluge a félicité les États membres de l’Union européenne tels que la Pologne, l’Allemagne et l’Espagne pour avoir réagi à l’épidémie dangereuse par des « interventions rapides et ciblées ».

Il n’a pas précisé s’il pensait que les 11 autres pays mentionnés devraient réimposer des restrictions de confinement pour freiner la propagation du virus.

Un autre haut fonctionnaire de l’OMS, Michel Thieren, s’était rendu à Erevan et y avait rencontré le Premier ministre Nikol Pachinian au début de la semaine dernière. Le bureau de Pachinian a cité Thieren comme ayant dit que les gens en Arménie et dans d’autres pays « devraient s’habituer à vivre » avec le coronavirus et suivre les règles de sécurité établies par les autorités.

Le gouvernement arménien avait émis des ordonnances de séjour à domicile et fermé les écoles, les universités et la plupart des entreprises non essentielles dès la fin mars, peu de temps après l’enregistrement des premiers cas de COVID-19. Mais il a commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril et a pratiquement levé le confinement au début du mois de mai. Le nombre de cas de coronavirus a considérablement augmenté depuis.

Pachinian a indiqué à plusieurs reprises que son gouvernement n’avait pas l’intention d’imposer un nouveau confinement et continuerait à la place à mettre l’accent pour que davantage d’Arméniens pratiquent la distanciation sociale et portent des masques en public.