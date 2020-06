L’aide humanitaire médicale de l’Arménie à la Syrie se poursuit à Alep

Jeudi 25 juin à Alep, en coopération avec le Consulat général d’Arménie à Alep (Syrie) le détachement des médecins militaires et démineurs qui sont en mission humanitaire en Syrie, ont transmis du matériel médical de première nécessite à des hôpitaux syriens. Les responsables des centres médicaux d’Alep ont en retour remercié la coopération humanitaire de l’Arménie dans le déminage ainsi que l’aide aux hôpitaux en médicaments et éléments indispensable pour le soin des blessés ou des malades. L’Arménie tient d’excellentes relations avec la Syrie qui compte une communauté arménienne très active de près de 40 000 membres et qui était estimée à plus de 80 000 membres avant la guerre. Des Arméniens présents en grand nombre à Alep la ville où elle s’établit surtout suite au génocide de 1915.

Krikor Amirzayan