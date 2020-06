L’Armée de l’air d’Arménie a 28 ans, parade aérienne au-dessus d’Erévan à l’occasion de la Journée des forces de l’Armée de l’air

Le 26 juin est la Journée des forces de l’Armée de l’air d’Arménie. A l’occasion de cette fête qui correspond au 28e anniversaire de la formation des Forces armées aériennes de l’Arménie, les appareils de l’armée arménienne, hélicoptères et avions de chasse ont réalisé une parade aérienne au-dessus d’Erévan et d’une partie de l’Arménie. Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a présenté quelques images de cette démonstration des chasseurs et hélicoptères militaires de l’Arménie.

Parmi les chasseurs qui étaient visibles dans le ciel arménien, les 4 avions de chasse ultra-modernes et à fonctions multiples, les fameux Sukhoï 30SM. Des appareils dont le nombre devrait augmenter cette année avec l’arrivée de plusieurs autres commandés en Russie par l’Arménie. L’Arménie qui équipe son arsenal militaire aérien en équipant son Armée de l’air d’appareils multifonctionnels de dernière génération.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?t=6&v=2332724123689369