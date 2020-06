Est-ce de médecins supplémentaires dont l’Arménie a besoin ?

Le dr Ruben Stepanyan..a écrit sur sa page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100017283870779

« L’arrivée de médecins français est inutile. Tout d’abord, l’Arménie ne manque pas de spécialistes » de plus des médecins travaillent déjà, il y a aussi des résidents cliniques YSMU, une petite partie d’entre eux sont impliqués dans le travail. S’ils viennent juste pour se promener et revenir, pas de problème. Mais amener ces personnes à l’hôpital sera plus un obstacle que d’aider les médecins qui travaillent. Ces médecins n’apporteront aucun nouveau traitement ni rien de nouveau. Cela peut sembler dur, mais ils voulaient aider les pays européens, dont l’Italie et l’Espagne.

Encore une chose, les gens qui ont organisé l’arrivée de médecins étrangers du côté arménien, qu’en avez-vous pensé ?

Je veux comprendre, a-t-on demandé aux cliniciens, comment les médecins français peuvent-ils les aider, cela vaut-il la peine de les inviter ?

