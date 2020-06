Meyzieu sous les radars

Très curieusement les élections à Meyzieu (à côté de Décines) semblent avoir échappé à la vigilance des soutiens de la cause arménienne supposés traquer la moindre tentative d’entrisme des militants pro-Erdogan dans le paysage politique municipale. Il apparait en effet que la liste LR dirigée par Christophe Quiniou, comporte à cet égard une candidature qui pose question si l’on en juge par la page Facebook de Michaël Hamza Ozer, l’un de ses membres. On s’étonne tout d’abord que la liste des amis de ce postulant au suffrage universel ne compte que des noms de famille d’ascendance turque. Exclusivement. C’est bien sûr son droit. Grand bien lui fasse. Pourtant, 3000 Français d’origine arménienne vivent à Meyzieu. Mais ce n’est visiblement pas chez eux que M. Ozer choisit ses amis. Ce qui constitue une information en soi.

Ensuite, et c’est plus préoccupant, on y trouve le nom de deux négationnistes du génocide de 1915 : Izzet Doganel, qui avait hébergé un stand de cette nature au festival Festiculture qu’il préside, et Yalcin Ayvali, ancien candidat du PEJ (Parti Egalité et Justice), qui s’était présenté aux dernières municipales sous la bannière de cette filiale de l’AKP en France.

Plus inquiétant encore, M. Ismaïl Hakki Musa, ambassadeur de Turquie et ex-numéro 2 du MIT figure également parmi les amis de M. Ozer. Or sur Facebook, on choisit ses amis.

Pour faire bonne mesure, on n’identifie non plus aucun opposant connu à Erodgan dans ce catalogue qui ne brille pas par la diversité, quand bien même son responsable s’en réclamerait… En revanche « les amis de la mosquée turque de Meyzieu », avec ses gentils membres qui arborent le drapeau turc en faisant le signe des Loups gris, y trônent en bonne place (voir la photo). Charmante compagnie.

Toujours dans le même ordre d’idées, cette page ne comporte aucun message sur les Arméniens, ni à leur destination. Et rien non plus sur le génocide. Une problématique qui dans le meilleur des cas n’intéresse pas M. Ozer. Ce en quoi il ne représente pas une exception. On sait hélas que l’immigration turque, dont il est issu, est particulièrement exposée à la propagande ultranationaliste, anti-arménienne et négationniste d’Ankara. M. Ozer n’éprouve cependant aucun besoin de faire connaître sa position sur le sujet, ne fut-ce que par égard pour ses voisins de paliers qui sont les fils des victimes du 1er génocide du XXe siècle, perpétré par le gouvernement « Jeune turc ». Mais il n’en a apparemment cure. Pour lui tout va bien. Et c’est ce qui comte. Le reste, surtout lorsqu’il s’agit des victimes de l’entreprise d’extermination sur laquelle flotte le drapeau turc (très présent sur sa page Facebook) ne parait pas hanter pas ses nuits…N’est pas Pinar Celek, Osman Kavala, Asli Erdogan, Erol Ozkoray, Ahmet Altan, Ragip Zarakolu, Cem Özdemir (etc.) qui veut.

Dans ces conditions, il reviendra aux citoyens qui voteront dimanche de tirer les conséquences de cette situation. Et de signifier par leur bulletin de vote ce qu’ils en pensent à ceux qui l’ont permise, par exemple monsieur Christpohe Quiniou. Même à un petit niveau, ce type de présence à risque sur une liste électorale ne doit pas payer. Des éclaircissement préalables devraient avoir lieu. C’est une question de principe. Il en va de l’avenir démocratique du pays.

A.T.