Un mort, 6 blessés dans une frappe turque au Kurdistan

Souleimaniyeh (Irak), 2020 (AFP) - Une personne a été tuée et six

autres blessées jeudi dans un raid aérien turc au Kurdistan irakien, où Ankara

a lancé il y a une semaine une vaste offensive aérienne et terrestre contre

des rebelles kurdes, a indiqué un responsable à l’AFP.

Jeudi, "un raid aérien turc a visé un pick-up à Kouna Massi, tuant le

conducteur et blessant six civils" qui se trouvaient non loin, dans ce

quartier de loisirs où se baladent de nombreuses familles, a indiqué à l’AFP

Kamrane Abdallah, maire de cette localité du nord-est de l’Irak.

« L’identité de l’homme tué n’est pas encore connue », a-t-il ajouté,

affirmant ne pas être en mesure de dire s’il s’agissait d’un civil ou d’un

combattant.

Quant aux six blessés, « deux femmes, deux enfants et deux hommes », ils sont

tous membres d’une même famille, a-t-il précisé.

Le 17 juin, après de premiers raids aériens, la Turquie, voisine de l’Irak,

a héliporté des membres de ses forces spéciales au Kurdistan irakien pour

tenter de déloger les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK,

kurde turc), qui dispose de bases et camps d’entraînement dans le nord kurde

et montagneux de l’Irak.

En dépit des protestations des autorités irakiennes, la Turquie continue à

lutter contre un groupe qu’elle considère comme « terroriste », comme les

Etats-Unis et l’Union européenne.

Au moins cinq civils ont déjà péri dans ces opérations au Kurdistan d’Irak,

tandis qu’Ankara a annoncé la mort de deux de ses soldats et le PKK d’un de

ses combattants.

L’ampleur exacte de l’opération turque « Griffes du tigre » n’est pas connue

dans l’immédiat, faute d’accès à la zone. Mais elle est plus limitée que les

offensives d’envergure lancées ces dernières années par Ankara en Syrie contre

des combattants kurdes syriens.

Toutefois, des centaines de familles ont déjà été contraintes de fuir les

zones de combat.

Le PKK livre une sanglante guérilla séparatiste sur le sol turc depuis

1984. Le conflit entre l’Etat turc et les combattants kurdes a fait plus de

40.000 morts, dont de nombreux civils, depuis son déclenchement.