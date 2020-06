L’épidémie continue à se propager en Arménie

Le ministre arménien de la santé Arsen Torosian a souligné jeudi 25 juin que les autorités sanitaires du pays étaient toujours en mesure de faire face à la propagation de l’épidémie de coronavirus, tout en annonçant un nouveau nombre record des infections, avec 771 cas enregistrés en 24 heures. Ce chiffre est dû pour un tiers à la campagne de tests du coronavirus effectués dans le pays qui compte un peu moins de 3 millions d’habitants. A ce jour, un peu plus de 100 000 personnes ont effecté le test, parmi lesquelles nombre de responsables politiques, dont certains se sont révélés positifs, comme l’ont fait savoir trois membres du groupe parlementaire majoritaire Im Kayl (Mon Pas). Le nombre total de cas confirmés de coronavirus s’élève donc à 22 488, chiffre qu’il faut mettre en regard avec les 18 700 cas enregistrés le 18 juin, et traduisant donc une hausse continue préoccupante en une semaine. Le ministère de la santé a aussi annoncé 11 nouveaux décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le bilan officiel des morts infectés par le virus à 397. Un chiffre qui ne prend pas en compte, rappelons-le, les patiens infectés par le virus mais souffrant de pathologies préexistantes, au nombre de 131 selon le décompte du ministère arménien. A.Torosian a fait état de ce nouveau bilan lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres, jeudi, à Erevan. Il a souligné que la situation épidémiologique en Arménie restait “stable”, en dépit de la propagation continue du coronavirus. “Le virus est maintenant partout mais nous ne constatons pas de foyers importants”, a précisé le ministre en ajoutant : “Les taux d’infection parmi les jeunes n’augmentent pas… mais nous constatons la tendance inverse parmi les personnes âgées : plus l’âge est avancé, plus le taux d’infection est élevé”. “Depuis dimanche dernier … la situation a été plutôt bonne en termes d’hospitalisation”, a poursuivi le ministre en ajoutant : “A 9 heures ce matin il n’y avait que 51 patients qui nécessitaient une hospitalisation en raison du coronavirus”, les unités de soins intensifs des hôpitaux comptant désormais “de nombreux” lits susceptibles de les accueillir. Par ailleurs, le premier ministre Nikol Pachinian déclarait une fois encore qu’en dépit du grand nombre d’infections, son gouvernement n’envisageait pas de procéder à un reconfinement, comme s’y résignent pourtant plusieurs pays, y compris en Europe, comme l’Allemagne, pour faire face à un rebond de l’épidémie qu’ils avaient pourtant semblé mieux juguler ; le chef du gouvernement arménien entend miser encore sur la capacité de la population à respecter les règles de distanciation sociale et les mesures prophylactiques recommandées, à commencer par le port du masque dans les lieux publics et les règles d’hygiène. A ce propos, le chef de la police nationale, Vahe Ghazarian, a indiqué que pour la seule journée de mercredi, ses agents avaient sanctionné par des amendes plus de 1 700 personnes qui ne portaient pas de masques.