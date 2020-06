Arsen Torosyan signale 771 nouveaux cas confirmés de COVID-19 en Arménie sur une journée

Un nombre record de nouveaux cas d’infection à coronavirus a été enregistré quotidiennement en Arménie aujourd’hui soit 771, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, lors d’une réunion du gouvernement.

Ainsi, le nombre total de cas infectés par COVID-19 a atteint 22 488.

Selon Arsen Torosyan, un total de 2 336 tests ont été effectués, dont le nombre de résultats positifs, comme précédemment, oscille autour de 30%.

« En ce sens, la situation ne change pas, mais compte tenu du fait que le nombre absolu (d’infections) en lui-même est très important du point de vue de l’accès aux soins médicaux, la situation reste stable mais tendue », a dit le ministre.

Arsen Torosyan a également noté que, selon les données à 9h00 le 25 juin, 51 patients atteints de coronavirus ont du être hospitalisés dans des hôpitaux spécialisés, dont 49 personnes dans d’autres établissements médicaux et deux à domicile. Il a dit que dans toutes les unités de soins intensifs il y a maintenant plusieurs lits libres, cependant, le processus de leur libération et de leur remplacement se déroule très rapidement.

Le nombre de patients dans un état critique et extrêmement critique, a-t-il dit, reste stable et fluctue autour de 600 personnes. « Plus précisément, à l’heure actuelle, il y a 502 patients dans un état grave et 113 dans un état extrêmement grave, 40 personnes sont connectées aux ventilateurs », a déclaré Arsen Torosyan.