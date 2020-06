L’opposition arménienne critique la révision à la hausse des taxes foncières

Le Parlement arménien a envisagé un ensemble d’amendements au Code des impôts en première lecture, qui appellent à une révision à la hausse des impôts fonciers.

Selon le vice-ministre des Finances Arman Poghosyan, le principal problème aujourd’hui est l’écart entre le marché et la valeur cadastrale de l’immobilier. Il a déclaré que les impôts fonciers ne représentent désormais que 0,2% du PIB alors que dans d’autres pays, cet indicateur est beaucoup plus élevé. Dans la Géorgie voisine, il est de 1,1%, en Russie de 1,2% et dans les pays développés de 2 à 2,5%.

Il a déclaré que les changements proposés supprimaient le seuil d’exonération fiscale, ce qui portait à 275 000 appartements et 285 000 logements privés. La fiscalité révisée doit entrer en vigueur par phases à compter du 1er janvier 2021 et s’étalera sur 4 ans. Ceci est fait pour éviter une forte augmentation de la charge fiscale des ménages.

Selon les changements, les taxes varieront de 0,5% à 15% de la valeur de la propriété selon le type de propriété, y compris les terres agricoles et autres. Les changements proposés ont été critiqués par l’opposition le parti Arménie Lumineuse.

Selon son législateur Gurgen Baghdasaryan, ils ne résoudront pas beaucoup de problèmes, y compris les problèmes d’espaces inutilisés et de bâtiments attrayants pour l’investissement.

« Vous avez ciblé les riches, mais cela n’aidera pas, car dans le centre d’Erevan, il y a beaucoup d’appartements chers qui tombent sous un taux d’imposition élevé et qui appartiennent pour la plupart à des personnes âgées de l’art et de la culture qui ne sont pas capables de payer un prix élevé pour des » taxes ", a déclaré Gurgen Baghdasaryan.

Mane Tandilyan, du même parti, a qualifié les changements de « honteux », en particulier compte tenu de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré qu’il doit y avoir un seuil non imposable pouvant atteindre 10 millions de drams, et que les taux devraient être réduits de moitié pour la couche intermédiaire et être plus élevés pour les riches. Par exemple, pour un bien immobilier d’une valeur de 200 millions de drams, le taux d’imposition foncière doit être de 0,5%. « Il est inacceptable de faire pression supplémentaire sur la population », a-t-elle déclaré.

Cependant, Babken Tunyan du bloc au pouvoir Mon Pas a fait valoir que les changements proposés ne sont pas si « effrayants », car pour la majeure partie de la population, la taxe va diminuer.

« Si la valeur marchande de votre bien immobilier est aujourd’hui de 30 millions de drams, vous payez par la valeur cadastrale environ 2500 drams par an. En 2021, compte tenu de la valeur cadastrale du logement, vous paieriez 43 000 drams, alors que selon les modifications proposées, vous paierez 19 000 drams, dont 4500 drams la première année ", a déclaré BabkenTunyan.

Il a également noté que les retraités ne souffriront pas, car ils seront autorisés à ne pas payer la taxe qui s’accumulera, et ne devront payer que si l’appartement est vendu.

Le vice-ministre Arman Poghosyan a ajouté que pour les biens immobiliers d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de drams, la taxe n’augmentera que de 2900 drams, et pour les biens immobiliers d’une valeur supérieure à 100 millions de drams, elle augmentera de 492 000 drams, soit 160-165 fois.

Selon les autorités, le montant des taxes foncières à percevoir passera de 9 milliards de drams à 40 milliards de drams.