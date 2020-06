Le Dr Taner Akçam souligne la nécessité d’institutionnaliser la recherche sur le génocide arménien

Dans un éditorial publié par le journal The Armenian Weekly , l’historien turc Taner Akcam a critiqué la décision d’Erdogan de créer une commission indépendante pour « répondre aux accusations de génocide » et a souligné la nécessité « d’institutionnaliser » la recherche sur le génocide arménien.

« Selon un article publié dans l’édition du 23 juin 2020 dans le journal Hürriyet, la Turquie a pris la décision de créer « une nouvelle institution civile et autonome » afin de « répondre aux accusations de génocide et d’élaborer une stratégie [pour les contrer]. » La décision a été prise lors de la réunion de 5 heures du Haut Conseil consultatif du président, le 16 juin 2020.

Lors de la réunion, il a été déterminé que le principal échec de la Turquie à cet égard était qu’elle ne possédait pas une seule institution pour traiter directement les revendications arméniennes et élaborer un [contre-argumentaire] et une stratégie »et qu’elle« n’avait pas élaboré de stratégie globale ».

Il a donc été décidé de créer une nouvelle institution pour remédier à cette lacune. La « seule tâche » de cette nouvelle organisation serait de « voir les diverses dimensions du sujet - telles que la culture, l’histoire, la propagande et le droit, et pas seulement la politique - dans son ensemble ». En outre, dans le cadre de la décision, il a également été déclaré que « l’institution serait une initiative autonome et civile de la [société] sans lien direct avec le gouvernement ou l’État ».

En fin de compte, cette nouvelle doit être accueillie avec la reconnaissance d’une autre vérité amère : Aujourd’hui, dans toute l’Amérique du Nord, il n’existe pas un seul centre de recherche ou programme universitaire dans une université qui traite uniquement ou directement du génocide arménien ou qui a été créé à cet effet.

Il existe environ 250 programmes dans les universités américaines consacrés à l’étude de l’Holocauste. Certains d’entre eux sont simplement des instituts de recherche. Dans ce contexte, l’absence totale de tels programmes - de recherche ou non - qui traitent directement et exclusivement du génocide arménien est d’autant plus marquée et une pilule amère à avaler.

Soulignons encore une fois : à part les efforts dévoués et inestimables de diverses institutions arméniennes indépendantes et de la société civile et des universitaires qui apportent une contribution précieuse aux études arméniennes, y compris l’étude du génocide arménien, il n’y a pas d’institutionnalisation au sein des universités américaines dans ce domaine, et une relative pénurie de recherches et d’études. Le plus grand défi pour l’avancement de ce domaine est l’absence de structures institutionnelles au sein des universités américaines.

Au cours des dernières années, à tous les événements auxquels j’ai été invité, à toutes les occasions que j’ai eues de m’exprimer publiquement, j’ai longuement insisté sur la nécessité d ’« institutionnaliser » la recherche sur le génocide arménien. J’ai souligné l’impossibilité de répondre efficacement à la vaste « industrie négationniste » turque et bien financée sans l’existence d’organisations ou d’institutions concurrentes. Il serait insensé de supposer que, simplement parce que nous avons la vérité des faits historiques de notre côté, c’est le seul facteur qui détermine qui prévaudra à long terme.

Je voudrais pouvoir dire que mes plaidoyers sont jusqu’ici tombés sur un terrain fertile, mais ce n’est pas le cas. Peut-être que cette dernière initiative du gouvernement turc déclenchera enfin une sonnette d’alarme, qui permettra aux autres de voir l’importance cruciale de cette question.

Espérons que l’action d’Ankara ramènera d’une manière ou d’une autre l’urgence de la question et réveillera les personnes concernées de leur complaisance. C’est précisément l’un des moyens les plus importants de lutter contre le déni turc et la nouvelle initiative de la Turquie : l’institutionnalisation de la recherche sur le génocide arménien dans un cadre universitaire".