Coronavirus : plus de 75% des patients en soins intensifs se rétablissent en Arménie

Plus de 75% des patients en soins intensifs se rétablissent en Arménie, a informé le ministre de la Santé Arsen Torosyan.

Selon lui, le taux de mortalité dans les unités de soins intensifs est d’environ 24%.

« C’est plus qu’un bon indicateur, il est conditionné par le travail de notre personnel médical et la fourniture de soins médicaux appropriés et en temps opportun », a déclaré le ministre.

Il a noté que dans de nombreux pays occidentaux développés, ce chiffre variait de 35 à 45%.

Le ministre a partagé un graphique montrant le taux de mortalité aux soins intensifs dans deux hôpitaux pratiquant des traitements face au Covid-19.