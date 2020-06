Création d’un centre d’études arméniennes à l’Université de Californie Irvine

Le Centre d’études arméniennes de l’Université de Californie, Irvine a été créé. Le nouveau centre, basé à l’École des sciences humaines, soutiendra l’enseignement, la recherche et l’engagement communautaire en mettant l’accent sur l’étude des Arméniens et de l’Arménie dans un contexte régional (c’est-à-dire le Moyen-Orient et le Caucase) et mondial, reflétant ainsi les nature interactive de l’histoire arménienne.

Avec une histoire de programmation solide et un soutien communautaire démontré, le Centre cherche à contribuer à la vie intellectuelle et culturelle diversifiée du campus et de la communauté au sens large.

« C’est un moment particulièrement propice à la création d’un Centre d’études arméniennes. Depuis le lancement de la Chaire présidentielle de la famille Meghrouni en études arméniennes, les études arméniennes de l’UCI se sont développées sur le campus pour inclure l’enseignement des cours d’histoire arménienne, la création de deux années d’enseignement en arménien, une étude arménienne mineure et une collection élargie de Livres en arménien et en rapport avec l’arménien », a déclaré le professeur Houri Berberian, directeur du Centre d’études arméniennes et titulaire de la Chaire présidentielle de la famille Meghrouni en études arméniennes.

Le programme a également acquis une reconnaissance et une visibilité nationale et internationale dans le domaine des études arméniennes grâce à sa programmation et à son leadership. Le Centre d’études arméniennes facilitera et solidifiera le travail déjà en cours dans les études arméniennes à l’École des sciences humaines en faisant connaître les études arméniennes à la communauté universitaire ainsi qu’à la communauté au sens large par le biais de sa programmation ainsi que de l’enseignement de premier cycle et de la formation supérieure. Le Centre propulsera davantage la recherche interdisciplinaire, l’enseignement et la sensibilisation vers l’objectif ambitieux et plus large de créer un Centre pour les études de la diaspora arménienne.

« Nous sommes impatients de vous accueillir à nos futurs programmes pour le Centre UCI d’études arméniennes à l’automne », a déclaré Houri Berberian. « Nous sommes reconnaissants pour la générosité et le soutien de notre communauté à l’UCI études arméniennes. »