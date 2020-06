Un monastère arménien de 500 ans à Van est ruiné à cause de la négligence et des chasseurs de trésors

Le député du Parti démocratique des peuples (HDP) en Turquie, Garo Paylan, a soumis une question parlementaire concernant la situation du monastère de Surp Marinos.

Le monastère arménien de Surp Marinos à Van a été ruiné à cause de la négligence et de la chasse au trésor, a déclaré le député du HDP, Garo Paylan, au Parlement.

« Ce monastère, connu depuis le XVIe siècle, abritait jusqu’à 300 religieuses à l’époque et était l’un des principaux centres éducatifs de la région », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, le bâtiment, qui est également important en termes d’architecture, est maintenant en phase de destruction complète, avec des années de négligence et de vandalisme des chasseurs de trésors », a ajouté Garo Paylan.

« Les structures historiques et culturelles de Van et ses environs sont détruites à cause de la chasse au trésor et de l’indifférence de l’administration », a-t-il poursuivi,

Paylan a posé les questions suivantes au ministre du Tourisme et de la Culture Mehmet Nuri Ersoy :

- La ou les personnes qui ont fouillé pour trouver des trésors dans le monastère de Surp Marinos et ses environs ont-elles été identifiées et des poursuites ont-elles été engagées à leur sujet ?

- Pourquoi le monastère de Surp Marinos et les bâtiments historiques appartenant aux chrétiens à l’intérieur des frontières de la province de Van ne sont-ils pas protégés par votre ministère ?

Allez-vous travailler pour restaurer le monastère de Surp Marinos ?

Un inventaire des monastères, églises et structures culturelles construites par les Arméniens à Van a-t-il été préparé ?

- L’élimination des traces culturelles des Arméniens a été réalisée jusqu’à aujourd’hui comme une politique d’État. Envisagez-vous de montrer que cette politique a changé ?