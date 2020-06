Interview d’Alexis Govciyan, 1er adjoint de Delphine Bürkli

NAM : Pour ce second tour des municipales, comment se présente politiquement la situation dans votre arrondissement ?

Alexis Govciyan : Le 15 mars dernier, notre liste conduite par Delphine Bürkli est arrivée en tête avec 36,9% des voix ce qui était encourageant pour la suite. Depuis, l’épidémie du Covid-19 a modifié le calendrier électoral et devant l’ampleur de cette pandémie, pour nous, la politique et les enjeux électoraux ont laissé place aux actions de préventions, de solidarité et à l’organisation de la vie quotidienne des habitants, surtout les plus fragiles, comme celle des commerçants et des diverses institutions notamment cultuelles. Vous connaissez l’humanité et le sens de l’engagement de Delphine Bürkli ; elle a été très présente et nous avons été à ses côtés pendant toute cette période. Ainsi, la mairie du 9e n’a jamais fermé ses portes et un dispositif spécifique joignable 24h/24 et 7j/7 nous a permis de soutenir, d’aider et d’accompagner toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin. Comme nous sommes nous-mêmes habitants de notre arrondissement et que nous connaissons bien les différentes problématiques, nous avons pu être très présents en lien avec tous les services et autorités concernés par la prise en charge et les conséquences du confinement.

Le second tour a été fixé pour le dimanche 28 juin, et il aura bien lieu, puisque tous les indicateurs sont passés au vert. Nous devrons faire face à une triangulaire avec les listes de Mmes Hidalgo et Dati dont les têtes de listes ne connaissent pas l’arrondissement, n’y habitent pas et n’ont jamais été élus à un quelconque mandat municipal. C’est dans ce contexte politique particulier que nous nous trouvons aujourd’hui : ces deux listes et la nôtre, une liste de large rassemblement, portée par Delphine Bürkli, avec une équipe expérimentée et renouvelée et connaissant l’arrondissement, ses habitants et ses commerçants. Notre équipe souhaite continuer à faire de la politique au sens noble du terme, au-delà de tous clivages partisans, pour servir la population du 9e et pour être utile dans Paris.



NAM : Quelles sont les axes prioritaires de votre programme ?

Alexis Govciyan : Pendant six ans, l’ensemble des actions engagées permettent de dresser un bilan reconnu et salué par tous ceux qui s’intéressent à notre territoire. Notre programme s’appuie dans l’ensemble sur la poursuite résolue de notre action vers la transition écologique. Depuis six ans, notre Mairie a été un laboratoire et Delphine Bürkli souhaite faire de notre territoire un lieu pilote en matière de réduction des gaz à effet de serre pour mieux respirer. Elle souhaite une ville moins énergivore tout en conservant l’authenticité du 9e, cet arrondissement dans lequel il fait bon vivre, qui a une histoire riche de brassages de populations, de cultures et qui reste, toujours, ouvert aux autres. C’est la tradition de Paris qui prend, ici, tout son sens. Dans ce cadre, le programme pour une nouvelle mandature comprend l’ensemble des problématiques et tout d’abord pour engager et développer les solidarités, pour être aux côtés des personnes âgées comme des familles et des jeunes, et pour organiser la vie citoyenne dans une logique de soutien et de partage.

Cela est d’autant plus crucial depuis cette pandémie que nous avons vécue et qui nous a mobilisés parce que nous avions le chemin tracé par Delphine pour une nouvelle façon de faire de la politique. Il s’agit aussi de mieux respirer, d’avoir plus de propreté, d’assurer la tranquillité publique, avec des responsabilités transférées aux maires d’arrondissements, mais aussi pour l’éducation et plus de solidarité intergénérationnelle.

Ces grands axes du programme ne seraient pas complets sans les enjeux de transmission de la Mémoire. Le fait que dès 2014, Delphine Bürkli en ait fait une priorité en me chargeant de cette délégation, prouve, s’il en était besoin, tout son attachement au maintien, au développement et à la transmission de la mémoire universelle dont celle du génocide des arméniens, et de la nécessaire lutte contre le négationnisme.

NAM : Durant votre campagne, vous avez bien sûr croisé des électeurs d’origine arménienne. Sont-ils mobilisés, sont-ils concernés par les élections ? Connaissent-ils les enjeux surtout lorsque des questions relatives au génocide, à sa négation, à l’Arménie et à l’Artsakh peuvent être posées ? Sont-ils mobilisés à vos côtés ? Et enfin, que souhaitez-vous faire de plus pendant la nouvelle mandature ?

Alexis Govciyan : Je croise en effet des électeurs d’origine arménienne qui habitent dans le 9e ou qui y travaillent. La plupart connaissent les enjeux que vous soulignez à juste titre et sont sensibles, aussi, au positionnement des candidats par rapport à ces questions. Il est clair que ma position, mon engagement de militant de la cause arménienne sont bien identifiées. L’engagement sans faille de notre maire, Delphine Bürkli, est également connu depuis longtemps. Pour nous, les fondamentaux sont là ! Nous restons toujours totalement mobilisés et nous ne serons jamais en accord avec tous ceux qui ont un problème avec la cause arménienne, tous ceux qui ne prennent pas position, ou timidement, pour la reconnaissance du génocide et la réparation de ses conséquences, tous ceux qui ont des relations plus qu’ambigües avec le régime d’Erdogan, président de l’état turc qui mène encore aujourd’hui une politique d’état négationniste, enfin et surtout tous ceux qui ont des liens avec Aliev, président d’Azerbaïdjan qui est un état totalitaire et anti-arménien..

Pendant la mandature, notre Maire poursuivra ses actions en faveur de la mémoire et de la culture arménienne. En 2021, ce sera le 20e anniversaire du vote par la France de la loi reconnaissant le génocide de 1915. Comme pour la commémoration du centenaire du génocide en 2015, Delphine souhaite ponctuer l’année de plusieurs initiatives et évènements, sous forme d’expositions, de conférences, de spectacles et de programmes avec les écoles du 9e. Elle souhaite aussi que nos riverains connaissent davantage l’Arménie, son histoire, son présent et surtout ses potentialités, d’où un programme riche et conséquent.

Je ne peux malheureusement pas détailler tout le programme car cela prendrait trop de temps mais sachez qu’en 2025, Delphine Bürkli souhaite commémorer le centième anniversaire de la fondation du journal arménien Haratch. En lien avec les medias, les associations et les autorités, elle veut faire de cet anniversaire un très fort moment de souvenir et de partage, car étant toute jeune enfant du 9e, Delphine a bien connu la regrettée Arpik Missakian, fille du fondateur et directrice du journal et qui l’avait, au fil du temps et avec des conversations riches et éclairées, initiée à tout ce qui concernait l’Arménie, ainsi qu’à la culture, à la civilisation et à la mémoire arménienne.