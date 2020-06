Visite d’une nouvelle ferme agricole d’élevage de vaches et porcs à Djermuk (Vayots Dzor)

Le ministre arménien de l’Economie Tigran Khatchatryan et le vice-ministre Tigran Gabrielyan ont visité la ferme « Yeremyan Projects » de Djermuk (Tchérmouk) dans la région de Vayots Dzor, afin de faire connaissance de leur nouvelle unité d’élevage de bovins. Des fermes qui élèvent des vaches pour leur lait commercialisé sous la marque « Yeremyan Products » et leur viande. Le ministre de l’Agriculture et son adjoint ont observé sur place le traitement réservé aux bêtes et leur alimentation réalisée avec de l’herbe de bonne qualité et des produits sains pour un meilleur rendement en lait et en viande de qualité. Davit Yeremyan le directeur de la ferme a affirmé que le projet avait nécessité l’investissement de 7 à 8 millions de dollars dont 600 000 reçus sous forme d’aide de l’Etat arménien. Entre 2018 et 2019 grâce à ces aides débutait l’exploitation avec l’élevage de porcs et de veaux. L’élevage est aujourd’hui un modèle de réussite économique dans toute la région de Vayots Dzor.

Krikor Amirzayan