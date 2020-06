Match Arménie-Albanie amical le 7 octobre prochain au stade Républicain d’Erévan

En automne, l’équipe nationale d’Arménie réalisera une rencontre amicale contre l’Albanie a informé la Fédération arménienne de football sur son site. Les fédérations de l’Arménie et de l’Albanie ont acté cet accord de réaliser un match amical qui se déroulera le 7 octobre au stade Républicain -Vazgen Sarkissian- d’Erévan.

Jusqu’à présente les équipes nationales d’Arménie et d’Albanie se sont rencontrées à 5 reprises. L’Arménie a gagné un seule fois et a fait un match nul. L’Albanie s’est imposée à 3 reprises.

Krikor Amirzayan