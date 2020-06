Excellent retour d’Henrikh Mkhitaryan avec l’AS Rome en championnat d’Italie après 3 mois d’absence des terrains

Après 3 mois d’absence sur les terrains du fait de sa blessure et du confinement, Henrikh Mkhitaryan (31 ans), le capitaine de l’équipe d’Arménie et milieu de terrain offensif de l’AS Rome est revenu mercredi 24 juin lors du match AS Roma-Sampdoria (2-1) de la 27e journée du championnat d’Italie (Série A). L’international arménien affirmait peu avant le match son désir très fort de jouer.

L’Arménien qui était titulaire et qui ne fut remplacé qu’à la 85e minute du match a été crédité de l’excellente note de 7,2 par le site Sofa Score. Henrikh Mkhitaryan réalisa plusieurs tirs dans la surface de réparation adverses et était tout près de marquer par trois fois. Avec 48 points l’AS Rome est à la 5e place au classement général du championnat d’Italie. Dimanche 28 juin, l’AS Rome affrontera l’AC Milan sur le terrain de ce dernier pour la 28e journée de la Série A.

Krikor Amirzayan