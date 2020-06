Interview de Marianna Gevorgyan la grande spécialiste du kanoun en Arménie et sur la scène internationale

Marianna Gevorgyan la spécialiste d’Arménie du kanoun est en finale du célèbre concours international de musique World Folk Vision. Celle qui représente les couleurs de l’Arménie a salué tous ceux qui l’ont soutenu dans son parcours pour arriver ainsi en finale du prestigieux concours international de musique folklorique.

Les responsables du World Folk Vision ont salué Marianna Gevorgyan pour son art et sa qualité d’artiste du kanoun, instrument à cordes très connu au sein de la musique traditionnelle arménienne. Marianna Gevorgyan le grand espoir du kanoun d’Arménie, qui fait connaître ainsi l’Arménie sur la scène musicale internationale. Plus de 16 millions d’internautes de 151 pays ont participé aux votes. Aujourd’hui 18 juin débite la finale, les votes se poursuivant jusqu’au 28 juin. Les @rménautes peuvent voter pour Marianna Gevorgyan sur le site de la World Folk Vision en votant pour l’Arménie.

Marianna Gevorgyan jouera au kanoun « Eshkhemed » de Sayat-Nova.

3 950 musiciens représentant 115 pays participaient au concours de la World Folk Vision. 180 représentants 60 pays furent sélectionnés pour la demi-finale.

Pour voter pour Marianna Gevorgyan (Arménie) aller sur l’onglet des participants de la finale, cliquer sur l’image de Marianna Gevorgyan, se faire enregistrer (register) avec son nom et créer un mot de passe. Puis voter (de 0 à 10).

Interview :

Marianna Gevorgyan, quelques mots sur vous ?

Marianna Gevorgyan : Je suis né à Erevan dans une famille arménienne traditionnelle, où régnaient l’amour, la chaleur et le respect. À mon avis, l’instrument musical, le kanoun diffère de tous les instruments de musique par ses performances magiques, son son luxueux et enchanteur, il est très arménien et digne d’une femme arménienne. J’ai tracé ma propre voie avec beaucoup de difficulté, en surmontant de nombreux obstacles. Voilà pourquoi chaque bon moment

Je l’apprécie beaucoup et j’essaie de rendre le son de ma règle accessible et audible dans les limites de ma puissance.

Je suis très traditionnelle et patriotique, pour moi le temps et la nouveauté est la culture arménienne, l’image honnête et de grande valeur des Arméniens. J’ai vraiment choisi une profession très difficile, car je représente notre kanoun national l’un des instruments et des trésors inestimables de notre culture. Chaque travail nécessite un grand amour, une réserve inépuisable de connaissances et d’idées, un goût esthétique, des valeurs humaines élevées, et bien sûr du talent et de la diligence.

La base de mon succès, ce sont mes échecs ! Je suis toujours en situation permanente de difficulté et en compétition avec moi-même. Sans ces grosses tempêtes, ma musique serait non inaudible et inaccessible.

Quand j’ai mis les pieds pour la première fois au Conservatoire d’État d’Erevan du nom de Komitas, j’étais très jeune et je n’aurais pas pu imaginer que des années plus tard, je serais étudiant et diplômé de cette école de musique. Je suis très impressionnée par mes souvenirs de ma scène, mon bouquet, mes applaudissements, ma robe de scène en dentelle rose, mes sentiments d’enfance simples et purs, et bien sûr ma première photo de scène.

J’ai joué dans l’orchestre d’enfants de l’Orchestre philharmonique du peuple, puis « Parvana », dirigé par Hrachya Muradyan et Ruben Nikoghosyan. Toutes ces années, j’ai été endurci et éduqué sur la façon de devenir un musicien. Puis, à partir des années d’études au conservatoire, j’ai pris des mesures plus mûres et plus fermes. J’ai joué avec divers programmes de concerts avec des musiciens Arméniens et étrangers. Il y a eu un concert très inspirant pour moi, où j’ai joué avec un violoncelliste iranien et nous avons joué la composition de M. Yekmalyan « Chaque Saint-Père ». Pour moi à cette époque, il n’y avait pas de moment plus heureux où j’enseignais au musicien iranien à jouer de nos anciens trésors spirituels.

Comment est venu votre vocation ?

Marianna Gevorgyan : Tout commence avec la famille, quand vous voyez la bonne main de vos parents aller vers l’autre personne, la volonté de soutenir, la bonne foi et l’intimité, c’est ce que vous apprenez. C’est comme ça que j’ai été élevé, je l’ai vu. Je ne peux pas toujours être indifférent à mon besoin où qu’il vole, je présente toujours mon instrument avec amour et présente de pures performances.

Je fais ce que je fais de tout mon cœur, sans rien attendre, pour moi c’est la satisfaction des gens, l’accès à mon art et la mission de le rendre communicatif. Je suis heureux qu’ils soient excités, vivent et apprécient ma musique. Le bonheur, c’est quand le public est un représentant de plusieurs générations et que le jeu de mon kanoun est de plus en plus cher au cœur de chacun.

Mon cœur me fait mal quand je me souviens de mon concert solo à la maison de retraite avec mes amis musiciens. Je me souviens aussi d’un concert d’une autre maison de soins infirmiers, où mon discours était spécial, parce que je jouais R., le grand-père du résident de cette institution. L’œuvre de Petrosyan « Chanson sur l’amour ».

Vos inspirations ?

Marianna Gevorgyan : J’ai été à « Maison de Soldat » à Erévan, où j’ai fait la connaissance de nos héros Arméniens et de leurs familles, qui ont gardé nos terres au prix de leur vie. Depuis lors, je me suis fixée comme objectif d’être dans le monde de l’Artsakh avec un concert solo caritatif. Pour donner au public de l’Artsakh l’occasion de profiter de la mélodie de mon kanoun. Ce fut une étape très difficile et contraignante. J’ai mis en œuvre ce projet avec beaucoup de difficulté, le programme des concerts était entièrement accompagné de piano, le pianiste était Sedrak Yerkanyan.

Quel que soit le professionnalisme d’un musicien, sa conscience humaine et son intellect sont primordiaux en ce qui concerne les héros déchirés par la guerre, les belles-mères, les résidents des maisons de soins infirmiers, les orphelinats et les détenus des pénitenciers.

Lors du concert jubilaire dédié à Avetisyan, j’ai choisi avec grand soin le répertoire des concerts, instrumentalisé par le maestro Sedrak Yerkanyan. Il y avait un autre fait heureux au sujet du compositeur V. Adjemyan a fait un cadeau sous la forme d’une œuvre. La « Danse des filles » écrite pour le canon a été jouée ce jour-là avec l’accompagnement du « Tagaran » et du piano, ce qui a donné un souffle merveilleux à la soirée.

À ma demande, le compositeur Yervand Yerkanyan a écrit et présenté trois œuvres. Les trois sont très différents et très précieux. « Song of the Blessed Virgin » est un concert solo pour le kanoun, que j’ai déjà joué dans plusieurs églises. « Elegia » est une œuvre écrite pour le kanoun et l’orgue, qui est unique dans son essence, car le kanoun n’a jamais été joué avec l’orgue, et j’ai été très satisfait de la réponse, en particulier des organistes de différents pays. « Baby’s New Year’s Dream » est un concert de conte de fées dont vous tombez amoureux dès la première note. Je pense que de telles choses enrichissent notre culture.

Vos objectifs ?

Marianna Gevorgyan : Je travaille au Conservatoire Komitas dans l’ensemble de musique traditionnelle « Tagaran » et je me produits en Arménie mais également à l’étranger dans des festivals où j’ai gagné plusieurs prix et médailles d’or. Mon objectif est de faire connaitre au monde la musique traditionnelle arménienne, dont le kanoun ainsi que la culture arménienne. Et bien évidemment gagner des prix comme le World Folk Vision.

Interview réalisée par Krikor Amirzayan

Le palmarès de Marianna Gevorgyan

Depuis les années scolaires, Marianna Gevorgyan a travaillé à l’orchestre de la Société philharmonique des enfants à Erévan. Pendant ses études, elle a travaillé à « Armen Akob », puis à « Armelectro » CJSC « Parvana » orchestre d’instruments nationaux, « Sarga », groupe de danse, Centre national de musique de chambre, nom de Komitase < > directeur d’ensemble : le chef d’orchestre S.Yerkanyan.

La jeune musicienne du kanoun donne de nombreux concerts. Elle a joué dans tous les districts de la République d’Arménie, produit des CD et des vidéos. Ella a également réalisé de nombreux concerts avec quintette d’étudiants dans les quartiers de République d’Arménie. Elle a effectué cinq concerts en solo avec des étudiants Arméniens et étrangers. En 2011 Marianna Gevorgyan a joué au concert de charité à la maison-internat n°1 d’Erevan. Elle coopéré avec d’éminents musiciens.

En 2011, concert solo à l’institut d’art Krikor Naregatsi. En collaboration avec le programme de concert de premier plan a présenté un grand nombre de travaux de compositions difficiles classiques et présenté à l’attention du public les vastes champs de l’instrument du kanoun. En 2016, elle a eu un grand concert solo dédié au 90e anniversaire de Khachatur Avetisyan à la Maison de musique Komitas, accompagnée de « Tagharan » l’ensemble de musique ancienne.

En 2018 concert solo de charité en faveur de l’Artsakh. En 2019 elle a présenté au concert de charité dans la maternelle 161. Concert solo 2019 à Arzni. Concert solo 2019 à l’Abovyan Criminal - Instiution exécutive.

En 2020 elle élabore le projet de 30 des meilleurs artistes du monde ensemble jouant de la musique arménienne. Concert en solo online à la mémoire des victimes du génocide arménien de 1915. Conert également en solo à l’occasion de la fête de la maternité et de la beauté sur ordre du ministère de la Culture et du Centre national de la chambre de Komitas.

Toujours en 2020 elle participe au festival en ligne World Music à Paris (France) et a participé au concert solo du festival en ligne « Strings of joy » organisé par l’indien Jayvant Naidu. Elle a également participé à l’Independent Global Art Festival. A participé à la Global Cultuaral Initiative « World Folk Vision 2020 ». Enfin elle a pris part cette année à la célébration du 95e anniversaire de naissance du Tabla Stalwart Pandit Chatur Lal Festival.

Marianna Gevorgyan a participé à de nombreuses émissions de radio et de télévision et certains programmes lui furent dédiés.

Quelques médailles :

2020 Section internationale de la police d’association Armenai Diplom et médaille pour le développement et le renforcement de l’IPA en Arménie.

En 2020, la médaille Naghash Hovnatan pour la préservation et la diffusion de la culture nationale au Centre culturel Almast de la République d’Arménie.

Sayat 2020 - Médaille Nova pour préserver la culture nationale.

En 2020 Sardarapat Memorial Medal par Suicide Squad, Pour promouvoir le développement de la culture en 2020, la médaille du 150e anniversaire de Komiatas par RHBHK.

En 2009, a reçu un diplôme et le premier prix au troisième concours républicain d’instruments de musique nationaux et de chants folkloriques d’artistes individuels consacré au 140 anniversaire de la naissance de Komitas.

2010- « Renascence », deuxième festival-concert international de musiciens-interprètes consacré au 95e anniversaire du génocide arménien, a été lauréat de la deuxième promotion et a reçu une médaille d’argent.

2011 « Renascence », troisième festival-concert international de musiciens-interprètes consacré au 20e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie, a été lauréat du premier prix et a reçu le diplôme de « Scenic Charm ».

2011 « Renascence », troisième festival-concert international de musiciens-interprètes consacré au 20e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie, a reçu un prix spécial du lauréat de première classe et de la médaille d’or.