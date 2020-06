Deuxième tour des élections municipales : les candidats soutenus par le CDCA

Le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) appelle les Français d’origine arménienne et plus largement les amis de la cause arménienne, d’où qu’ils viennent, à se mobiliser dans le cadre de cette élection municipale du 28 juin. Ce deuxième tour s’inscrit dans une période particulière liée au Covid 19, durant laquelle des familles ont été endeuillées, le tissu social a été mis à rude épreuve sous l’effet du confinement et des inquiétudes légitimes, et les revendications citoyennes ont été mises de côté. Malgré cette situation, le CDCA invite ses militants et sympathisants, dans le respect des gestes barrières, à se mobiliser. Ce contexte donne une importance aigüe à la participation : chaque voix compte double.

Le CDCA est très attentif à la situation de personnalités qui se sont investies en faveur de la cause arménienne. Plus que jamais, seuls les actes comptent. Aussi, il appelle au soutien de ses alliés clairs et fidèles.

La situation est particulièrement sensible à Paris, où l’élection de Rachid Dati, très liée à la dictature azerbaïdjanaise, serait un drame politique. L’élection n’est pas jouée dans la capitale, et le CDCA appelle ses amis à se porter massivement sur les listes dirigées par Anne Hidalgo, candidate particulièrement sensible à la paix, la liberté, et la reconnaissance de la vérité historique concernant le génocide arménien.

A Lyon, l’entêtement de Gérard Collomb à soutenir la candidature de M. Izzet Doganel, dont les liens avec Erdogan sont établis, constitue une tache indélébile. Dans cette ville, où le paysage est très incertain, le CDCA appelle à appuyer avec force la candidature de M. Georges Képénékian, médecin, engagé, homme de culture et de consensus.

Dans l’Est Lyonnais, le CDCA se réjouit de l’élection au premier tour de Madame Laurence Fautra, Maire de Décines-Charpieu, il soutient, en outre, la candidature de Madame Hélène Geoffroy à Vaulx-en-Velin, dont l’engagement en faveur de la reconnaissance du génocide arménien est ancien et remarquable.

Par ailleurs, le CDCA dénonce et condamne avec la dernière énergie le choix du député Yves Blein avec un ancien candidat du PEJ de M. Erdogan. Par ce choix, Yves Blein se compromet dramatiquement et donne du crédit à la stratégie d’entrisme d’Erdogan et à l’Islam séparatiste des Frères Musulmans.

A Marseille, le CDCA appelle à ne pas se disperser et à se focaliser sur l’essentiel. Dans cette ville où plusieurs amis de la cause arménienne se présentent comme Guy Teissier, Valérie Boyer et en particulier la tête de liste Martine Vassal, il convient de ne pas faiblir. Martine Vassal s’est, en outre, engagée à signer une déclaration d’amitié avec l’Artsakh comme l’a fait Laurent Wauquiez, dont le retentissement fut significatif.

Dans la Drôme, le CDCA qui a, avec la FRA Nor Seround, dénoncé la candidature de M. Yasin Yildirim, est, en partie, soulagé que le Maire tout juste élu Nicolas Daragon a fait adopter une résolution reconnaissant le génocide arménien, rappelant ce fondamental dans l’histoire des populations valentinoises. Le CDCA attend désormais que M. Yildirim se rende aux commémorations du génocide arménien le 24 avril prochain. A Bourg-lès-Valence, le CDCA soutient avec détermination la candidature de Marlène Mourier, soutien absolu de la cause arménienne.

En région parisienne, le CDCA appelle vivement l’élection de François Pupponi à la Mairie de Sarcelles, et rappelle que l’engagement de la ville en faveur de l’Artsakh résulte de son engagement personnel. A Clamart et Sevran, il appelle ses amis à confirmer le premier tour en soutenant les candidatures de Jean-Didier Berger et Philippe Blanchet, qui ont, dans leur mandat, pris des initiatives fortes pour rappeler la réalité du génocide arménien.

A Saint-Etienne, le CDCA soutient la candidature de Gaël Perdriau, qui a été parmi les premiers Maires à signer une charte d’amitié avec une commune d’Artsakh.

A Grenoble, le CDCA appuie la candidature de la liste d’Eric Piolle où figure des personnalités particulièrement investies dans la cause arménienne.

Enfin, le CDCA se réjouit de la victoire, dès le premier tour, de personnalités qu’il soutenait : Luc Carvounas à Alfortville, Nathalie Nieson à Bourg-de-Péage, Thierry Kovacs à Vienne, André Santini à Issy-les-Moulineaux et Pascal Doll à Arnouville-lès-Gonesse.

Plusieurs militants de la cause arménienne ont fait le choix de s’investir sur les listes conduites par les candidats soutenus par le CDCA. Il convient de saluer leur engagement et de leur souhaiter bonne chance.

A l’issue de ces élections, le CDCA travaillera avec l’ensemble des élus républicains désireux de s’investir en faveur de la cause arménienne.