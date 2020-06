Le Premier ministre a reçu le Chef de la mission de l’Organisation mondiale de la Santé

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu Michel Tieren, conseiller spécial du directeur régional de l’OMS pour l’Europe, qui dirige une mission de l’OMS en Arménie .

La mission de l’OMS est en Arménie pour étudier et faire des recommandations sur la stratégie du pays dans la lutte contre le coronavirus.

Le Premier ministre a accordé une grande importance à l’étroite coopération entre le gouvernement de la République d’Arménie et l’OMC, ainsi qu’à l’assistance technique fournie par cette dernière dans la lutte contre le coronavirus. Nikol Pashinyan a également souligné l’importance d’une coopération étroite avec les partenaires internationaux dans ce sens et a noté que grâce à des efforts conjoints, il sera possible de surmonter la crise actuelle.

Michel Tieren a présenté au Premier ministre les impressions de ses visites dans les établissements médicaux arméniens dans le cadre de l’étude de la stratégie de notre pays et de la présentation de propositions. Il a noté qu’il était impressionné par les conditions créées pour le traitement des patients atteints de coronavirus dans les centres médicaux arméniens, soulignant le fait qu’il n’y a pas de patients en Arménie en mauvaise santé mais qui ne soient pas hospitalisés faute de place.

Selon Michel Tieren, les informations sur l’épidémie ne sont pas complètes dans le monde, du fait que jusqu’à présent les spécialistes et les experts présentent des points de vue différents sur la lutte contre l’infection. Selon lui, il n’est possible de trouver les outils pour lutter contre l’infection qu’à la suite de recherches menées dans le temps.

Dans ce contexte, M. Tieren a souligné la nécessité de porter des masques, de maintenir la distance sociale et de se laver les mains et leur efficacité, notant qu’il est nécessaire d’éviter les rassemblements de masse et les événements organisés dans des salles fermées. Selon le Chef de la mission de l’OMS, l’expérience montre que nous devons apprendre à vivre dans les conditions créées, en observant les règles de comportement pour contrer l’infection.

Dans la lutte contre l’épidémie, il a souligné l’importance de la coopération entre les départements et les collectivités locales pour organiser des mesures de détection et de contrôle de l’infection.

À l’issue de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité d’assurer la continuité de l’échange d’expériences entre le ministère de la Santé de la République d’Arménie et l’OMS.