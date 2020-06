Sa Sainteté Karekin II organise une vidéoconférence avec les dirigeants des diocèses de l’Église arménienne en Europe

Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens a tenu hier une vidéoconférence avec les dirigeants des diocèses, les délégués patriarcaux et les vicaires des prélats de l’Église arménienne en Europe, comme l’a rapporté le service des nouvelles du Saint Siège d’Etchmiadzine.

Sa Sainteté a apporté ses bénédictions et ses bons vœux aux membres du clergé représentant les organisations ecclésiastiques arméniennes en Europe et a attaché de l’importance à la tenue régulière de telles réunions.

Au cours de la réunion, les ecclésiastiques ont discuté de plusieurs questions liées aux communautés arméniennes d’Europe, à la vie de l’église et à la mission pontificale des ecclésiastiques dans la situation actuelle. Les dirigeants diocésains ont fourni des informations sur la situation actuelle, ainsi que sur les mesures prises par les diocèses et les délégations pontificales pour empêcher la propagation de la pandémie et en surmonter les conséquences.

Sa Sainteté a fourni des informations sur les programmes sociaux, éducatifs et de soins de santé que le Saint Siège d’Etchmiadzine met en œuvre pendant la pandémie et a exprimé sa gratitude aux diocèses pour leur soutien aux programmes de soutien social du Saint Siège avec leurs dons.