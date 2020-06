120e anniversaire de la naissance de Raphael Lemkin

Hier marquait le 120e anniversaire de naissance de Raphael Lemkin, l’avocat, qui a inventé le terme « génocide » et participé à la préparation de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

Le génocide arménien a une place spéciale pour étudier dans le vaste patrimoine scientifique de Raphael Lemkin.

Raphael Lemkin était, de toute évidence, obsédé par le génocide bien avant d’en inventer un nom. Cela a commencé quand il était adolescent en Pologne, alors qu’il lisait que l’Empire ottoman écrasait sa population arménienne en 1915 - ce qui est aujourd’hui considéré comme le premier génocide du 20e siècle. Il a été choqué non seulement par le meurtre, mais par la manière effrontée dont il a été mené, comme s’il n’y avait aucune inquiétude concernant une intervention ou une répercussion extérieure.

Raphael Lemkin est allé voir son professeur de droit, et on lui a dit que les Turcs étaient les dirigeants, et avaient donc une souveraineté absolue à l’intérieur de leurs frontières. Les citoyens de chaque pays, a déclaré le professeur, étaient comme des poulets, et le dirigeant était comme un fermier, et il pouvait en faire ce qu’il voulait.

Plusieurs années plus tard, en 1943, il construisait un mot - en grattant bien d’autres (ethnocide, vandalisme) - pour transmettre correctement l’acte le plus odieux du mal humain. L’équation pour « génocide » était à moitié « génos », grec pour les gens de la tribu ou de la race, et à moitié un dérivé de « caedere », terme latin pour tuer ou détruire.

« Pourquoi le meurtre d’un million de personnes est-il un crime moins grave que le meurtre d’un individu ? » se demanda-t-il. Il a décidé que ce mot serait le catalyseur dans lequel la communauté internationale serait obligée de faire des massacres un crime, puis d’utiliser la loi pour poursuivre de tels actes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Raphael Lemkin colportait ses idées sur le génocide depuis plus d’une décennie. Il avait déménagé aux États-Unis au début des années 40 et regardé le pays en veille alors qu’un massacre de masse se déroulait à travers l’océan. Le président Roosevelt, désireux de stopper les avancées militaires d’Hitler, n’allait pas justifier une guerre juste pour arrêter un nettoyage ethnique.

Pour obtenir une résolution sur le génocide, il a conçu une campagne de rédaction de lettres. Sa stratégie consistait à cibler le plus petit des États membres de l’ONU, en écrivant à Haïti, à la Birmanie et à d’autres afin de faire prendre note aux pouvoirs.

« Cette loi ne mourra pas, car tant d’êtres humains sont morts pour la faire vivre », a écrit Raphael Lemkin.

Puis, en 1948, c’est arrivé. Les représentants des pays du monde entier ont levé la main pour soutenir une convention qui empêcherait et punirait les massacres en tant que crime. « Le génocide est désormais un crime mondial », criaient les gros titres. Le réfugié d’Europe de l’Est a fait sa première entrée dans les livres de droit international.

Trois ans plus tard, en 1951, il y est entré officiellement. Aujourd’hui, un certain nombre de dirigeants mondiaux ont déjà été inculpés du crime de génocide, mais d’autres questions sont apparues : comment prévenir le génocide ? Et comment l’arrêter ?

Raphael Lemkin est décédé sans le sou à un arrêt de bus en 1959, alors qu’il se rendait pour faire du lobbying aux Nations Unies. Depuis lors, il a été nominé sept fois pour le prix Nobel de la paix, et bien que son nom soit encore peu connu, d’autres ont repris sa cause.