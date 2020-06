La Fondation Aznavour et le ministère de l’Éducation de l’Arménie annoncent une collaboration

La Fondation Aznavour et le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie annoncent une collaboration visant à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes et les talents qui choisissent l’art comme carrière.

En 2018, la Fondation Aznavour et les membres de la famille Aznavour ont reçu des demandes de nomination du Collège d’État de la Culture d’Erevan Charles Aznavour. Le président de la Fondation Nicolas Aznavour et la PDG Kristina Aznavour ont visité le collège en 2018, ont eu des réunions avec la direction et les étudiants. Après ces réunions et discussions, la lettre d’autorisation a été signée.

Plus tard, il a été annoncé que le Collège d’État de la Culture d’Erevan serait fusionné avec le Collège d’état des Arts Pop et Jazz d’Erevan. Le 23 avril 2020, lors de la réunion du Cabinet du gouvernement arménien, la décision a été approuvée et le 22 juin, l’institution nouvellement créée a été officiellement nommée « Collège d’État de la culture et des arts d’Erevan ».

« Nous sommes heureux de coopérer avec le ministère et d’apporter des changements dans la vie de milliers de jeunes. Je suis sûr que grâce à cette collaboration, le Collège deviendra plus attrayant et prospère. Le parcours professionnel de Charles Aznavour était plein d’obstacles et de défis, mais sa détermination et son travail acharné l’ont amené aux plus hauts niveaux dans son domaine. Je veux que notre jeune génération soit inspirée par son exemple et vise toujours l’excellence », a déclaré Kristina Aznavour, PDG de la Fondation Aznavour.

« En unissant ces deux collèges, le gouvernement arménien vise à améliorer considérablement la qualité et l’efficacité de l’éducation, à accroître la transparence et la responsabilité de la gestion de l’institution commune, et à offrir les meilleures opportunités et un environnement créatif aux jeunes qui voient leur avenir dans art. Nous sommes convaincus que la coopération avec la Fondation Aznavour sera une garantie essentielle pour le développement de l’éducation artistique et culturelle », a déclaré Zhanna Andreasyan, vice-ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d’Arménie.

Pour la Fondation Aznavour, il est essentiel que le collège nouvellement créé crée des valeurs et des opportunités pour les nouvelles générations de jeunes artistes. Afin de définir et d’élaborer les meilleures solutions, la Fondation et le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie prévoient de signer un protocole d’accord, qui établira la volonté de travailler ensemble sur la stratégie de développement du Collège, d’initier la nomination de l’institution du nom du héros national de la République d’Arménie Charles Aznavour, ainsi que l’ordre du jour lié à la poursuite de la coopération entre la Fondation et le collège nouvellement créé.