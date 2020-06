L’ANC International appelle à l’arrêt des actions hostiles de la Turquie contre les Arméniens du monde entier

Au cours des dernières semaines, les Arméniens du monde entier ont assisté à la forte escalade de la Turquie de ses incitations haineuses et de ses actions hostiles contre les Arméniens, en Turquie, dans le Caucase du Sud et dans le monde, a déclaré le Comité national arménien international dans un communiqué.

« Parmi les provocations les plus notables figurent les incitations et les manifestations organisées par des intérêts isolés au Liban qui sont alignées sur Ankara et ses intentions génocidaires envers la nation arménienne. Cette hostilité a également été mise en évidence par les annonces publiques du gouvernement Erdogan selon lesquelles il a consacré une réunion de cinq heures de son haut conseil consultatif à sa campagne pour entraver les progrès du « lobby arménien » vers une résolution internationale véridique, juste et globale du génocide arménien. . Dans le Caucase du Sud, la Turquie est devenue plus belliqueuse en augmentant régulièrement les tensions, en cherchant à intimider l’Arménie et l’Artsakh (Karabagh montagneux) soit directement, soit par son soutien accru à l’agression azerbaïdjanaise et en militarisant davantage le Nakhitchevan arménien historique. Plus généralement,La Turquie a intensifié ses activités de déstabilisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », a déclaré le Comité.

« Comme cela a été le cas au cours des trois dernières décennies, Bakou a associé chacune des escalades anti-arméniennes d’Ankara à sa propre agression, sous la forme d’attaques transfrontalières, de violations du cessez-le-feu, de violations des droits de l’homme, de falsifications historiques et d’autres incitations de haine condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme ces dernières semaines », a-t-il ajouté.

Le Comité national arménien - International - en coopération avec son réseau mondial et ses partenaires de coalition - continue de surveiller attentivement ces provocations et ne se laisse pas décourager pour faire avancer sa mission essentielle de protection de la sécurité des républiques d’Arménie et d’Artsakh, de sauvegarde des droits et intérêts des Arméniens dans le monde et de promouvoir une Arménie libre, unie et indépendante.