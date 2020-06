Les deux cars de Grenoble sont enfin arrivés à Sevan

Chers amis, les deux cars sont enfin arrivés à Sévan.

Un acheminement plein de péripéties.

Arrivés à Gumri en Arménie le 26 décembre, ils ont fait l’objet de longues discussions entre la douane et la mairie de Sévan pour éviter à cette dernière de payer une lourde taxe imposée pour l’importation de véhicules pollueurs.

Sarkis Muradyan, le maire de Sévan a mis en évidence le caractère caritatif de cette opération et après de longs palabres il a obtenu gain de cause. Puis par un enchainement, la crise du Covid19 a confiné la population d’Arménie avec rigueur et c’est seulement ce lundi soir que les cars sont arrivés à la bonne destination.

L’expédition est arrivée à son terme et nous devons remercier tous les acteurs qui ont participé à cette initiative qui se situe dans le cadre de la coopération décentralisée.

Merci encore à ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette belle opération.

Le président de la MCAGD,

Daniel Marandjian

Սիրելի բարեկամներ, երկու ավտոբուսները վերջապես ժամանեցին Սևան։ Ճանապարհը երկար էր և լի արկածներով։ Դեկտեմբերի 26-ին ժամանելով Գյումրի՝ նրանք դարձան երկարատև բանակցությունների առարկա մաքսատան և Սևանի քաղաքապետարանի միջև։ Կողմերը բանակցում էին շրջակա միջավայրն աղտոտող ներկրված տրանսպորտային միջոցի համար բարձր մաքսատուրք վճարելու վերաբերյալ։

Այն բանից հետո, երբ Սևանի քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանը կարևորեց նախաձեռնության բարեգործական նշանակությունը, խնդիրը լուծվեց հօգուտ Սևանի քաղաքապետարանի։ Սակայն Covid19 համավարակի պատճառով Հայաստանում հայտարարվեց սանիտարական ճգնաժամ, և միայն այս երկուշաբթի երեկոյան ավտոբուսները հասան հասցեատիրոջը։

Երկարատև ճամփորդությունն ավարտվեց, և մենք պետք է շնորահակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր անմիջական մասնակցություն են ունեցել այս նախաձեռնության իրականացմանը ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր նպաստել են այս գեղեցիկ նախաձեռնության հաջողությանը։

Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տան նախագահ՝

Դանիել Մարանջյան

15 Cours de la Libération et du Général de Gaulle 38100 Grenoble

Tél. : 04 76 48 59 38

[email protected]