Le parti d’opposition LHK ne va pas contester les amendements constitutionnels controversés

Le parti Arménie Lumineuse (LHK) a annoncé hier qu’il ne rejoindrait pas, pour l’instant, un autre groupe d’opposition parlementaire pour contester la légalité des amendements constitutionnels soutenus par le gouvernement. Ces amendements visent le licenciement de trois des neuf membres de la Cour constitutionnelle du pays.

La décision très attendue du LHK a levé le dernier obstacle potentiel à faire passer ces amendements au Parlement.

Le bloc Mon pas du Premier ministre Nikol Pachinian a présenté lundi les amendements à l’Assemblée nationale lors d’une session d’urgence boycottée par tous les députés de l’opposition représentant le LHK et le Parti Arménie prospère (BHK).

Le BHK a condamné les amendements comme étant, selon lui, inconstitutionnels. Il a précisé que le refus de la majorité parlementaire de les envoyer devant la Cour constitutionnelle pour examen avant leur adoption en dernière lecture violait également la Constitution arménienne.

Le parti dirigé par l’homme d’affaires Gagik Tsarukian a ensuite annoncé qu’il tenterait de faire appel devant la Cour constitutionnelle pour déclarer les amendements inconstitutionnels.

En vertu de la loi arménienne, les appels devant le tribunal doivent être signés par au moins 27 membres du Parlement, qui en compte 132. Le BHK ne contrôle que 25 sièges, ce qui signifie qu’il avait besoin du soutien du LHK pour une telle demande. Par conséquent, le BHK a demandé aux parlementaires du LHK de se joindre à la contestation judiciaire.

Le leader du LHK, Edmon Marukian, avait suggéré lundi que les lois arméniennes ne permettent pas aux parlementaires de demander à la Cour constitutionnelle d’évaluer la légalité des modifications constitutionnelles.

Marukian a donné une explication différente lorsqu’il a annoncé la décision de son parti de ne pas soutenir l’initiative du BHK lors d’une conférence de presse à Erevan.

Il a souligné que la Cour constitutionnelle avait décidé d’ouvrir le 7 juillet des audiences sur la légalité des accusations de coup d’État portées contre l’ancien président Robert Kotcharian et que faire appel à la Cour maintenant pouvait être considéré comme prenant parti dans le conflit opposant Kotcharian et le gouvernement.

Marukian a expliqué que l’appel ne devrait donc être déposé qu’après que la Cour constitutionnelle statue sur l’affaire Kotcharian. Il a ajouté qu’il ne serait pas trop tard pour que l’opposition parlementaire essaie d’abroger les modifications constitutionnelles controversées.

Le BHK n’était pas d’accord. « Je ne pense pas que nous devrions lier le coup d’État constitutionnel honteux qui a eu lieu à l’Assemblée nationale à une affaire qui sera entendue par la Cour constitutionnelle le 1er juillet, le 7 juillet ou le 6 août », a rétorqué Naira Zohrabian, membre du BHK.

D’autres forces d’opposition plus radicales non représentées au Parlement actuel ont fermement condamné la décision du LHK et accusé le parti de Marukian d’avoir aidé Pachinian à prendre le contrôle de la plus haute juridiction du pays.

Outre la modification de la Constitution, le Parlement contrôlé par le bloc de Pachinian avait également adopté lundi un projet de loi stipulant que les modifications constitutionnelles ne devront plus être signées par le président de la République pour entrer en vigueur. Le président Armen Sarkissian a signé le projet de loi dans un décret publié par son bureau dans la nuit de mardi à mercredi.

Zohrabian du BHK a décrié la décision d’Armen Sarkissian, accusant le chef de l’Etat au rôle en grande partie cérémoniel de placer son bien-être personnel et ses intérêts commerciaux au-dessus de l’état de droit. « La République d’Arménie n’a pas de président non seulement de facto mais aussi de jure », a-t-elle accusé dans un long post sur Facebook.

Le décret présidentiel signifie que les amendements entreront en vigueur le lendemain de la promulgation officielle par le président du Parlement Ararat Mirzoyan. Selon le ministre de la Justice, Rustam Badasian, les trois juges de la Cour constitutionnelle seront relevés de leurs fonctions tandis que Hrayr Tovmasian cessera d’être président du tribunal dès vendredi.

Tovmasian continuera à n’être qu’un membre ordinaire de la Haute Cour. Le tribunal doit choisir son prochain président après la nomination des trois nouveaux juges.

Tovmasian et deux des juges des tribunaux concernés - Alvina Gyulumian et Felix Tokhian - ont remis en question la légalité des modifications constitutionnelles lorsqu’ils se sont entretenus avec des journalistes mardi. Tovmasian a fait valoir qu’en vertu de la loi arménienne, l’Assemblée nationale aurait dû envoyer les amendements au tribunal pour examen avant de les adopter en deuxième et dernière lecture.

Badasian a cependant affirmé que les dispositions légales régissant la question ne sont pas suffisamment spécifiques. « En outre, sept juges de la Cour constitutionnelle ont un conflit d’intérêts évident », a pointé le ministre.

L’administration de Pachinian a décidé de modifier la Constitution après un an de conflit avec la Cour constitutionnelle dans son ensemble, et Tovmasian en particulier. Le Premier ministre a accusé à plusieurs reprises Tovmasian et six autres juges d’avoir maintenu des liens étroits avec l’ancien gouvernement du pays et d’entraver les réformes judiciaires.

Tovmasian et des personnalités de l’opposition qui lui sont favorables ont rejeté ces allégations, affirmant que Pachinian cherche à remplacer les sept juges par ses loyalistes.