La déclaration du ministère artsakhiote des Affaires étrangères relative à la question des réfugiés du conflit avec l’Azerbaïdjan

La question des réfugiés et déplacées internes est l’un des principaux sujets du règlement du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh. Il convient de noter à ce titre que le problème est apparu à la suite des massacres et le nettoyage ethnique de la population arménienne perpétrés par les autorités azerbaïdjanaises sur le territoire de l’Azerbaïdjan et en Artsakh du Nord. Le problème est également la résultante de la guerre déclenchée par Azerbaïdjan contre l’Artsakh, en réponse à la réalisation par le peuple du Haut-Karabagh de son droit à l’autodétermination.

Ce fait est essentiel du point de vue de la question des responsabilités et de la méthode à employer pour la recherche des solutions.

Pour les autorités artsakhiotes la pleine intégration des réfugiés et des personnes déplacées dans la société est une question prioritaire contrairement aux autorités azerbaïdjanaises qui font de ce problème un sujet de propagande.

Il convient de noter en outre qu’en raison de la politique non-constructive de l’Azerbaïdjan, l’État artsakhiote continue seul, sans aucun soutien international, de garantir des conditions de vie décentes à environ 30 000 réfugiés et personnes déplacées ayant trouvé refuge en Artsakh.

Il est inacceptable que ces réfugiés et personnes déplacées soient privés de protection et de soutien internationaux, ce qui constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Les autorités artsakhiotes attirent l’attention des structures internationales spécialisées sur le problème et souhaitent faire entendre la voix des réfugiés et des personnes déplacées résidant en Artsakh.

Ainsi, lors d’une réunion avec le président en exercice de l’OSCE, le ministre slovaque des Affaires étrangères Miroslav Lajčák, tenue le 13 mars 2019, le ministre artsakhiote des Affaires étrangères, Masis Mayilian, a rappelé l’engagement de l’OSCE en faveur de la pleine réalisation des droits et libertés fondamentaux de la population de la République d’Artsakh, dont les réfugiés et les personnes déplacées, malgré le conflit non-résolu entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh.

Le président de l’Union des réfugiés arméniens d’Azerbaïdjan, présent à la réunion, a présenté, à son tour, au président de l’OSCE, la situation des réfugiés vivant en Artsakh. Par ailleurs, la question est exposée dans les documents du ministère artsakhiote des Affaires étrangères diffusés près de l’ONU, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et autres instances internationales.

Les autorités de la République d’Artsakh continueront de prendre des mesures constantes visant à promouvoir les droits des réfugiés et des personnes déplacées vivant en Artsakh, y compris dans le cadre du processus de règlement pacifique du conflit.