Les deux anciens présidents de l’Arménie, Robert Kotcharian et Serge Sargsyan se sont rencontrés en privé

Le 2e et le 3e Président de l’Arménie Robert Kotcharian et Serge Sargsyan se sont rencontrés 2 jours après la libération -sous caution- de Robert Kotcharian accusé de corruption par la Justice arménienne. L’information émane de Mery Harutyunyan la responsable du bureau de Serge Sargsyan dans une interview accordée à Sputnik Armenia.

Mery Harutyunyan n’a pas détaillé le contenu des discussions entre Serge Sargsyan et Robert Kotcharian lors de cette rencontre et s’est contentée d’affirmer que cette rencontre avait un caractère privé.

Rappelons que le 18 juin le juge du Tribunal d’Erévan Arsen Nikoghosyan qui examinait de dossier d’accusation de Robert Kotcharian avait accepté la demande des avocats de ce dernier pour une libération provisoire sous caution de 2 milliards de drams, soit près de 4 millions de dollars.

Krikor Amirzayan