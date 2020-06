Les 75 soldats Arméniens ont défilé sur la Place Rouge à Moscou à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire

Lors du défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou ce matin à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, les 75 soldats de l’Arménie emmenés par le capitaine Ashot Hakobyan ont défilé face à des centaines de millions de téléspectateurs qui suivaient la cérémonie en direct. Les militaires Arméniens tenaient les drapeaux de la République d’Arménie et de la division arménienne Tamanian, division blindée qui brilla lors de la Seconde Guerre mondiale, étant l’une des premières à entrer à Berlin en 1944. 15 000 militaires, 234 chars et engins militaires ainsi que 80 avions de chasse et hélicoptères de combat participent à ce défilé du 75e anniversaire de la Victoire qui devait se dérouler le 9 mai mais qui fut reporté à aujourd’hui 24 juin. 20

A Signaler la présence à Moscou de Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense.

Krikor Amirzayan