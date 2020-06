Le parti Lumineuse Arménie (LHK) semblait réticent hier à rejoindre l’autre groupe parlementaire d’opposition pour tenter de saborder les efforts de l’équipe politique au pouvoir pour remplacer trois des neuf membres de la Cour constitutionnelle du pays.

Le bloc Mon pas du Premier ministre Nikol Pachinian avait proposé les modifications constitutionnelles en ce sens à l’Assemblée nationale lors d’une session d’urgence lundi. Tous les députés de l’opposition représentant le LHK et le parti Arménie prospère (BHK) ont boycotté la session pour protester contre ces amendements.

Le BHK a condamné les amendements, qui selon lui sont inconstitutionnels. Il a assuré que le refus de la majorité parlementaire de les envoyer à la Cour constitutionnelle pour examen avant leur adoption en dernière lecture violait également la Constitution arménienne.

Le parti dirigé par l’homme d’affaires Gagik Tsarukian a ensuite annoncé qu’il tenterait de contester la légalité des amendements devant la Cour constitutionnelle.

En vertu de la loi arménienne, les appels devant le tribunal doivent être signés par au moins 27 membres du Parlement, qui en compte 132. Le BHK ne contrôle que 25 sièges, ce qui signifie qu’il a besoin du soutien du LHK pour mener à bien cela. Par conséquent, le BHK a demandé aux parlementaires du LHK de se joindre à la contestation judiciaire.

Une responsable du BHK, Naira Zohrabian, a expliqué hier que son parti attendait la réponse du LHK. « Ils ont des discussions internes et nous répondront en temps voulu et de manière appropriée », a précisé Zohrabian au service arménien de RFE / RL.

Le chef du LHK, Edmon Marukian, a confié par la suite que son parti discutait toujours de la question et tiendrait une autre réunion de direction plus tard dans la soirée. La décision finale devrait, quand à elle, être annoncée dans la journée d’aujourd’hui, mercredi 24 juin.

Marukian et un autre membre haut placé du LHK ont suggéré lundi que les lois arméniennes ne permettent pas aux parlementaires de demander à la Cour constitutionnelle d’évaluer la légalité des modifications constitutionnelles. Marukian a noté qu’un tel appel devrait être déposé à la place par le président Armen Sarkissian.

Zohrabian a insisté à cet égard sur le fait que les juristes « très sérieux » pensent que l’opposition parlementaire peut faire appel devant la Cour constitutionnelle.

« Nous pensons que ce qui s’est passé hier au Parlement a été une tentative de coup d’État constitutionnel, a critiqué Zohrabian. Nous pensons que le pays est entré dans une très mauvaise période, une période de répression et d’anarchie juridique. »

D’autres groupes d’opposition, qui ne sont pas représentés au Parlement actuel, ont également exhorté le LHK à se joindre à l’initiative du BHK. L’un d’eux, la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), a accusé l’administration du Premier ministre Nikol Pachinian de violer la Constitution dans le but de prendre le contrôle de la plus haute juridiction arménienne.

Pachinian et son bloc sont bloqués dans une impasse amère avec la Cour constitutionnelle depuis un an. Ils ont accusé le président de cette Cour, Hrayr Tovmasian, et six autres juges, d’être liés aux anciens dirigeants « corrompus » du pays.

Pachinian a salué l’adoption des modifications constitutionnelles lundi soir. Il s’est dit « fier de notre équipe politique » qui contrôle au moins 88 sièges au Parlement.