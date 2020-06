Le gouvernement créera des emplois en Arménie pour les citoyens partant habituellement pour un travail saisonnier

Le gouvernement arménien devrait présenter 100 nouveaux projets dans le secteur de la construction essayant de créer des emplois pour ses citoyens en Arménie pendant la pandémie actuelle de coronavirus afin qu’ils ne partent pas à l’étranger pour travailler, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence en ligne aujourd’hui.

De nombreux citoyens arméniens n’ont pas pu se rendre dans les pays de l’Union économique eurasienne pour un travail saisonnier en raison de la fermeture des frontières. Interrogé pour savoir si cette question a été discutée avec les partenaires, lorsqu’il serait possible de rétablir les flux réguliers de passagers entre l’Arménie et les États de l’UEE, en particulier la Russie, le Premier ministre a déclaré : « Cela dépend de la situation du coronavirus non seulement en Arménie, mais également en Russie. Mais notre principal plan est d’essayer de créer des emplois pour nos citoyens en Arménie afin qu’ils aient la chance de travailler ici, plutôt qu’en dehors de l’Arménie ».

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement devait présenter 100 nouveaux projets dans le secteur de la construction, des appels d’offres concernant certains de ces projets étant déjà en cours. Il a exprimé l’espoir que ce plan sera mis en œuvre de manière efficace, et les Arméniens partant pour un travail saisonnier auront la possibilité de travailler dans leur pays d’origine. « En tout cas, c’est notre meilleur désir, j’espère que nous serons en mesure d’atteindre cet objectif au moins dans une large mesure », a-t-il ajouté.