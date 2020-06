Le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg Xavier Bettel à l’occasion de la fête nationale.

« Je vous félicite cordialement et vous souhaite tout le meilleur possible au peuple amical luxembourgeois à l’occasion de la Fête nationale du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous apprécions hautement les relations arméno-luxembourgeoises qui se développent dans une atmosphère de confiance mutuelle et souhaitons approfondir et renforcer notre coopération efficace en mettant en œuvre les accords et programmes conclus lors de ma visite au Luxembourg en mai dernier.

Je vous souhaite une bonne santé et de nouveaux succès, et au peuple amical luxembourgeois un retour rapide à une vie normale, progrès et prospérité. »