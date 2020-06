Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est entretenu au téléphone avec le Président Armen Sarkissian et l’a félicité à l’occasion de son anniversaire. Le Premier ministre a souhaité à Armen Sarkissian plein succès dans sa mission au profit de notre État et de notre peuple. Nikol Pashinyan a souhaité au Président et à sa famille bonne santé et bonheur.