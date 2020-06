Revue de la presse arménienne du 16 juin 2020

17489 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 17489 cas de coronavirus dans le pays dont 6571 ont été guéris et 293 patients sont décédés.

Le Parlement débat aujourd’hui de la levée de l’immunité parlementaire de Gagik Tsaroukian/ A la une de la presse, la situation autour de Gagik Tsaroukian, un riche homme d’affaires à la tête du principal groupe parlementaire d’opposition « Arménie prospère ». Rappelons que dimanche le Service de sécurité nationale (SSN) avait déclaré mener 3 enquêtes distinctes qui concernent Gagik Tsaroukian et/ou son parti [achat de vote, évasion fiscale, achat illégal de terres communautaires] (cf. revue du 13 au 15 juin 2020). Le Procureur général, Artur Davtyan, a demandé au Parlement d’autoriser l’arrestation de Gagik Tsaroukian. Le Parlement va débattre de la question aujourd’hui. Dans la motion, le Procureur général affirme que le Tsaroukian « a créé et dirigé un groupe organisé » qui a acheté plus de 17 000 voix pour son parti « Arménie prospère » lors des élections parlementaires d’avril 2017. Selon le Procureur général, les pots-de-vin de 10 000 drams (21 dollars) auraient été distribués aux résidents de la région de Gegharkunik. D’après lui, le SSN a recueilli des documents et des témoignages confirmant ces accusations. Davtyan n’a fait aucune mention de deux autres affaires ouvertes par le SSN. Les partisans de Tsaroukian ont accusé le Procureur d’exécuter un ordre politique. Le porte-parole de Davtyan a démenti ses accusations en déclarant que Tsaroukian ne pouvait pas être poursuivi pour des raisons politiques. Le parti au pouvoir de Pachinian contrôle 88 sièges au Parlement, ce qui lui permet de donner le feu vert à l’arrestation de Tsaroukian. Dans une déclaration écrite publiée quelques heures avant l’annonce de la décision des autorités de demander son arrestation, Tsaroukian a de nouveau lié les actions contre lui avec ses demandes de démission du gouvernement (cf. revue du 06 au 08 juin 2020 ; revue du 10 au 11 juin 2020). « Au lieu de résoudre les problèmes et de faire un travail difficile mais réel, les autorités terrorisent leurs opposants » a-t-il déclaré. Tsaroukian s’est dit prêt « pour tout scenario ». Les hauts représentants du parti au pouvoir ont nié toute motivation politique derrière ces actions. Certains d’entre eux ont publié sur leurs pages Facebook des détails prétendument confidentiels des enquêtes criminelles qui, selon eux, confirment les allégations du SSN. Nikol Pachinian a, quant à lui, partagé la vidéo du SSN sur l’affaire de l’achat des votes en indiquant que « Tous sont égaux devant la loi ».

De nouvelles découvertes sur l’achat des votes par le parti « Arménie prospère »/ La presse rend compte d’un nouveau communiqué du SSN qui porte sur de nouvelles découvertes sur l’achat des votes par le parti « Arménie prospère » notamment lors des élections municipales en 2017. Le SSN déclare également avoir des preuves que la députée de ce parti, actuellement Présidente de la commission parlementaire permanente des droits de l’homme et des affaires publiques, Naira Zohrabian, a insulté à plusieurs reprises de « nombreux citoyens qui ont librement exprimé leur volonté lors des élections tenues en Arménie après la révolution de 2018 ». Selon le SSN, il a également été révélé que lors de ses conversations téléphoniques, Naira Zohrabian a également accepté à plusieurs reprises le fait que le parti « Arménie prospère » avait réussi à obtenir le nombre de votes nécessaire lors des élections précédentes en distribuant exclusivement des pots-de-vin. Les agents du Comité d’enquête ont mené ce matin des perquisition dans le bureau de Zohrabian.

Les partis d’opposition condamnent la répression contre Tsaroukian/ La presse indique que plusieurs forces d’opposition se sont jointes au parti « Arménie prospère » pour condamner les poursuites pénales engagées contre Gagik Tsaroukian comme étant politiquement motivées. Le parti « Arménie lumineuse », le deuxième groupe d’opposition représenté au Parlement, a déclaré que les autorités avaient ordonné la procédure pénale dans le but de faire taire un opposant politique important. Le parti a fermement condamné les poursuites pénales « résultant de l’opportunisme politique et menées par une application sélective de la loi ». D’autres groupes d’opposition, qui ne sont pas représentés au Parlement, ont également condamné les actions contre Tsaroukian. Les Dachnak ont affirmé que ces actions faisaient partie des tentatives de Pachinian pour « établir la dictature ». Le parti « Patrie » (Hayrenik), récemment formé par l’ancien directeur de la SSN Artur Vanetsyan, a accusé les autorités de fabriquer les dossiers contre Tsaroukian. Le représentant des Dachnak, Ishkhan Saghatelian, a confirmé avoir organisé dimanche une réunion avec de hauts représentants des partis « Arménie prospère », « Patrie », « Arménie unique » et « Agenda national » pour discuter des derniers développements en Arménie. Saghatelian a déclaré au service arménien de RFE/RL que malgré leur « compréhension mutuelle globale », les participants ne sont parvenus à aucun accord concret, mais pourraient se rencontrer à nouveau si nécessaire.

Pachinian : l’Arménie devrait adopter une nouvelle Constitution/ La presse rend compte de la déclaration du Premier ministre selon laquelle l’Arménie devrait adopter une nouvelle Constitution pour établir « un lien organique entre l’ordre étatique et la volonté du peuple ». « Je ne suis pas de ceux qui pensent que la Constitution du pays devrait être fréquemment modifiée, mais je dois également dire que, surtout à ce stade, je suis d’avis que nous ne devons pas nous contenter de promulguer des changements constitutionnels, mais que nous devons adopter une nouvelle Constitution de jure » a-t-il déclaré lors de la réunion de la commission gouvernementale sur la réforme constitutionnelle. Pachinian a souligné que la commission ne devrait pas essayer d’inverser la transition de l’Arménie vers le système parlementaire, mais devrait travailler sur d’autres changements concernant principalement le système judiciaire. En particulier, Pachinian a suggéré que le groupe ad hoc envisage de rédiger des dispositions constitutionnelles qui fusionneraient la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. La Commission prévoit de rédiger des réformes constitutionnelles d’ici juin 2021.

L’Allemagne va accorder un prêt de 20 millions d’euros à l’Arménie/ L’Allemagne va accorder un prêt de 20 millions d’euros à l’Arménie dans le cadre d’un accord de coopération financière et technique entre les deux pays. Le prêt sera géré par le Fonds germano-arménien (CIZ), qui refinancera les programmes de prêts agricoles, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les programmes de prêts hypothécaires privés en Arménie.

Le mécanisme de plainte concernant les projets de la BERD enregistre officiellement la plainte des habitants de Jermuk concernant le projet Amulsar/ Le mécanisme de plainte concernant les projets de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a officiellement enregistré la plainte déposée par les résidents de la communauté élargie de Jermuk, y compris les résidents du village de Gndevaz, concernant le projet Amulsar mis en œuvre par la société Lydian. 23 résidents des zones résidentielles touchées par le projet d’extraction de quartzite aurifère d’Amulsar ont déposé une demande auprès du Mécanisme indépendant de responsabilisation des projets de la BERD, demandant à ce dernier de suggérer à la BERD de se retirer du projet Amulsar.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France