La banque ACBA -Crédit Agricole lance la campagne promotionnelle « Join the Big Race » pour encourager les transactions non monétaires

La banque ACBA-Crédit Agricole a lancé une campagne de promotion, intitulée « Join the Big Race », qu’elle a conçue pour encourager les transactions non monétaires.

Pour participer à la campagne, il faut effectuer au moins 30 paiements non monétaires jusqu’au 22 septembre 2020 avec des cartes Visa émises par la banque ACBA-Crédit Agricole d’une valeur totale de 300 000 à un million de drams.

La banque a déclaré dans un communiqué de presse que, selon le montant des paiements sans numéraire, un participant à la campagne pourrait recevoir l’un des cadeaux suivants ;

1. En cas de paiements autres qu’en espèces d’un montant de 300 000 drams (ou l’équivalent en devises étrangères), ils peuvent recevoir une banque d’alimentation Xiaomi Redmi, un sac pour ordinateur portable ou une webcam,

2. En cas de paiements non monétaires de 500 000 drams (ou l’équivalent en devises étrangères), ils peuvent réclamer l’un des cadeaux suivants : un haut-parleur de marque JBL, un casque de marque Marshall ou un sac à dos pour ordinateur portable

3. En cas de paiements non monétaires de plus de 1 million de drams (ou l’équivalent en devises étrangères), ils recevront l’un des cadeaux suivants : un casque AirPods, un casque Samsung Earbuds Plus ou un haut-parleur de marque JBL.

« Immédiatement après avoir effectué des transactions qui répondent à ces exigences, il est nécessaire de s’inscrire sur la plateforme https://acba.am/visa-promo pour choisir l’un des cadeaux. Le nombre de cadeaux est limité », a expliqué la banque.

Il a ajouté que les transferts d’argent de carte à carte, les transactions sur Internet (à l’exception des paiements effectués via des plateformes en ligne, gérées par des banques arméniennes), les paiements des services publics, les transactions via les portefeuilles électroniques et les paiements aux opérateurs mobiles ne seront pas considérés comme des transactions.

« Les paiements non monétaires vous permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de les rendre faciles, rapides et sûrs. Nous vous souhaitons à tous des achats agréables et rentables », a déclaré la banque.

En cas de questions, les participants peuvent appeler la banque 24h / 24 au 010 31 88 88, 010 31 99 99) ou écrire un message sur sa page Facebook .

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.