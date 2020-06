Le Service de sécurité nationale d’Arménie révèle une autre tentative infructueuse de propagande azerbaïdjanaise

Le Service de sécurité nationale d’Arménie a révélé une nouvelle tentative infructueuse de propagande azerbaïdjanaise dans le cadre d’un travail cohérent dans le domaine de la sécurité de l’information.

Selon le rapport, le Service de Sécurité Nationale continue d’identifier les utilisateurs qui publient et diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux qui portent atteinte à la sécurité de l’État, de la société et aux individus.

En particulier, un utilisateur enregistré le 21 mars dans l’application mobile WhatsApp avec le numéro ukrainien +380963496856 au nom de « Alex » et sous le nom « Armen Tigranian » a diffusé une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle des citoyens prétendument azerbaïdjanais se promènent librement à Erevan , où ils sont restés piégés à cause du coronavirus, et effectuent des tournages vidéo, et les services spéciaux arméniens sont inactifs.

À la suite des mesures et des études de recherche opérationnelle, il s’est avéré que la vidéo distribuée est le résultat d’un montage vidéo auquel était attaché un enregistrement antérieur. Il s’est avéré que pour distribuer la vidéo, l’abonné du numéro de téléphone ukrainien +380963496856 a enregistré un groupe dans l’application WhatsApp, qui comprenait plusieurs dizaines de numéros de téléphone arméniens et leur a simultanément envoyé une vidéo.

Comme indiqué dans le message, cette circonstance prouve une fois de plus que la partie azerbaïdjanaise tente d’élever « l’esprit combatif » effondré du peuple azerbaïdjanais par de fausses informations et à un niveau amateur.

« Encore une fois, nous exhortons les citoyens arméniens à être vigilants lorsqu’ils communiquent sur les réseaux sociaux et les applications mobiles, à faire preuve de prudence et de discrétion, à ne pas paniquer et à ne pas diffuser de telles vidéos, et si de telles vidéos sont reçues, informer le Service de la sécurité nationale sur les expéditeurs », indique le communiqué.