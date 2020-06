Onnik Dinkjian reçoit une bourse du patrimoine national

Le chanteur folklorique et de liturgie arménienne Onnik Dinkjian a reçu la prestigieuse bourse nationale 2020 de dotation nationale pour les arts.

Dans le cadre du travail du National Endowment for the Arts visant à soutenir et à célébrer le riche héritage des arts traditionnels des États-Unis, l’agence accorde des distinctions honorifiques à vie de 25 000 $ en reconnaissance de l’excellence artistique et des efforts visant à maintenir les traditions culturelles des générations futures. .

« Chaque année, les bourses du patrimoine soulignent les traditions vivantes distinctes des communautés de notre pays, ainsi que la façon dont nos camarades insufflent un sentiment de fierté, de beauté et de continuité culturelle à travers leur art », a déclaré Mary Anne Carter, présidente du National Endowment for the Arts. « La Fondation nationale pour les arts est heureuse de reconnaître ces artistes exceptionnels grâce à une bourse du patrimoine national. »

Les bourses du patrimoine national sont la plus haute distinction du pays dans les arts populaires et traditionnels. Y compris la classe 2020, l’Arts Endowment a décerné 449 bourses du patrimoine national, reconnaissant des artistes travaillant dans plus de 200 formes d’art distinctes, y compris le bluesman BB King, le violoniste cajun et le compositeur Michael Doucet, le danseur Kathak et la chorégraphe Chitresh Das, et la chanteuse de gospel et de soul Mavis Staples.

Les récipiendaires des bourses sont proposés par le public, souvent par des membres de leur propre communauté, puis jugés par un panel d’experts en arts populaires et traditionnels. Les recommandations du comité sont examinées par le Conseil national des arts, qui envoie ses recommandations au président du Arts Endowment, qui prend la décision finale.

Onnik Dinkjian est l’un des chanteurs arméniens les plus aimés et les plus influents d’Amérique. Quatre générations ont écouté ses enregistrements et ont chéri ses chants lors de concerts, de danses, de mariages et de services religieux en Arménie et aux États-Unis. La voix de ténor de Dinkjian est apaisante et expressive, transmettant à la fois la joie et les passions absolues de son héritage arménien et la profonde douleur de son histoire tragique.

Onnik Dinkjian est né en 1929 à Paris en France. Ses parents, nés à Dikranagerd (Diyarbekir), en Turquie, étaient des survivants du génocide arménien de 1915 et sont morts quand il était enfant. Ses parrains, également survivants du génocide de Dikranagerd, l’ont adopté et ils ont immigré en Amérique en 1946. Le dialecte arménien de Dikranagerd est unique et Dinkjian est l’un des derniers Arméniens restants qui le parle et le comprend, et peut-être le dernier qui chante en ce dialecte en voie de disparition.

Les premières expériences musicales de Dinkjian ont eu lieu dans l’église arménienne, où il est devenu soliste. En rejoignant l’armée américaine en 1952, il est devenu soliste du célèbre Winged Victory Chorus, qui a diverti les troupes à travers l’Europe pendant la guerre de Corée.

Outre la musique sacrée de l’Église arménienne, le répertoire de Dinkjian se compose principalement de chansons folkloriques et populaires des villages anatoliens (Turquie orientale), d’Arménie et de la diaspora arménienne. Dinkjian est également compositeur et parolier, dont les chansons sont devenues des standards dans la communauté américano-arménienne.

Onnik Dinkjian a fait son premier enregistrement en 1948 sur le label Bat Masian . Ses enregistrements sont rapidement devenus des best-sellers dans les communautés américano-arméniennes, ce qui a entraîné des décennies de performances live. Une grande partie du répertoire entendu lors des cérémonies arméniennes en Amérique a été apprise par Onnik Dinkjian. Il a passé de manière continue et généreuse avec de jeunes musiciens américano-arméniens, les encourageant à chérir leur identité culturelle en partageant leur talent. Plus précisément, il a écrit des paroles difficiles à déchiffrer et guidé de jeunes chanteurs avec des traductions lyriques et une diction appropriée.

En 2009, Onnik Dinkjian a été invité à faire un concert à Diyarbekir, ramenant dramatiquement les chansons folkloriques arméniennes locales à leur lieu d’origine après les avoir maintenues en vie pendant des générations en Amérique. Bien qu’il n’y ait pratiquement pas d’Arméniens présents, il a été accueilli et honoré par les communautés kurde et turque, ainsi que par le maire. Un film documentaire intitulé Garod a été produit par des cinéastes kurdes et turcs en reconnaissance de cet événement historique.

Onnik Dinkjian a joué à la Bibliothèque du Congrès, au Smithsonian Folklife Festival et au Millennium Center du Kennedy Center.