Nier au Haut-Karabagh un rôle dans les pourparlers retardera la paix, a déclaré l’ambassadeur d’Arménie aux membres du Congrès américain

Dans une lettre adressée aux membres du Congrès, l’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis, Varuzhan Nerisyan, a souligné l’importance de la participation du Haut-Karabagh aux négociations.

« Lui refuser un rôle dans la paix retardera la paix et prolongera l’incertitude. Le Haut-Karabagh a une tradition de gouvernement et de législature représentatifs, élus au scrutin libre et équitable », a déclaré l’ambassadeur.

« J’espère que vous vous joindrez à vos collègues du Congrès américain et soutiendrez la médiation américaine qui encourage la participation directe du Haut-Karabagh aux pourparlers de paix et permettra un résultat qui soit le plus étroitement aligné sur les principes fondateurs de la République américaine - les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur » a ajouté l’ambassadeur Nersisyan.

Le texte complet de la lettre est fourni ci-dessous :

Cher représentant,

Cette année marque le centenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et les États-Unis. Notre amitié séculaire, renforcée et soutenue par l’engagement civique des Américains avec le patrimoine arménien, ne cesse de croître, fondée sur notre histoire commune, nos valeurs démocratiques et notre vision mondiale pour un avenir pacifique dans notre région et dans le monde.

J’ai le plaisir d’annoncer qu’après la révolution de velours en Arménie, nos relations bilatérales ont été élevées au niveau d’un dialogue stratégique, englobant une coopération accrue dans un large éventail de questions régionales, commerciales, énergétiques, technologiques, de défense et humanitaires. Nous sommes particulièrement encouragés par l’engagement constructif du Partenariat américain pour la démocratie entre le Congrès américain et l’Assemblée nationale de la République d’Arménie. Il convient également de noter la récente adhésion de l’Arménie à l’Alliance internationale pour la liberté de religion dirigée par les États-Unis - une coalition de nations œuvrant pour promouvoir la liberté et la tolérance religieuses dans le monde.

Parmi les nombreux groupes louant les progrès de l’Arménie, on trouve Freedom House, qui a reconnu nos progrès récents remarquables en matière de démocratie et de droits de l’homme comme la plus grande amélioration sur deux ans jamais enregistrée par un pays depuis le début de la surveillance.

En plus de tout cela, l’Arménie continue de contribuer aux opérations de maintien de la paix dirigées par l’OTAN en Afghanistan et au Kosovo.

Aujourd’hui, je voudrais vous informer de l’état du processus de paix dans le Haut-Karabagh - un cadre international pour négocier un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Les États-Unis sont un médiateur clé dans ces négociations, menées sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La Russie et la France sont co-médiateurs.

Les États-Unis ont été l’un des premiers pays à exprimer leur soutien aux aspirations du peuple du Haut-Karabagh à l’autodétermination et à un règlement pacifique et équitable du conflit en novembre 1989 par la résolution 178 du Sénat.

Cette résolution a encouragé les autorités soviétiques à « … engager des discussions constructives avec les représentants élus du peuple du Nagorno-Karabagh concernant leurs demandes de réunification avec la patrie arménienne ».

Le processus de paix du Haut-Karabagh a commencé en mai 1994, lorsqu’un cessez-le-feu a été établi entre les trois parties au conflit - l’Arménie, l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh. Le cessez-le-feu a été obtenu après plusieurs années de guerre, au cours desquelles le peuple du Haut-Karabagh a défendu son droit à la vie et à l’autodétermination contre l’utilisation massive et atroce de la force par l’Azerbaïdjan.

Depuis le milieu des années 90, les parties ont généralement adhéré au cessez-le-feu, sans qu’aucun soldat de la paix international ne les sépare le long de la ligne de contact. Cependant, en avril 2016, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire à grande échelle qui a été marquée par de nouvelles atrocités contre la population civile du Haut-Karabakh. Depuis lors, le processus de paix a évolué autour de la création d’un environnement propice à la paix et de la réduction des risques de reprise des activités militaires et de violation du cessez-le-feu.

En mai 2016, à Vienne, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu d’établir un mécanisme d’enquête sur les violations du cessez-le-feu et d’élargir la présence de l’OSCE dans la zone de conflit, avec le ferme soutien du secrétaire d’État américain et des autres hauts représentants des pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. .

Toutefois, l’Azerbaïdjan a refusé d’appliquer ces accords et continue de respecter la politique de menaces de guerre et de provocations constantes sur la ligne de contact. Les récents exercices militaires à grande échelle menés par l’Azerbaïdjan au cours de la pandémie de COVID-19 et en violation du document de l’OSCE de Vienne en sont un exemple.

L’autodétermination du peuple du Haut-Karabagh demeure un fondement du processus de paix. Les coprésidents du groupe de Minsk ont ​​reconnu l’égalité des droits et l’autodétermination comme l’un des principes clés de la résolution des conflits, et ont développé la réalisation de ces droits dans leurs principes fondamentaux de résolution des conflits. Leur proposition établit clairement la voie vers la réalisation de l’autodétermination, qui implique l’expression juridiquement contraignante de la volonté sans aucune limitation, en ce qui concerne le statut futur et le choix du peuple. L’Azerbaïdjan, qui se présente aujourd’hui comme le gardien des Principes de base, est en fait la partie qui avait rejeté un accord sur ces mêmes principes lors du Sommet de Kazan de 2011.

L’Azerbaïdjan rejette le droit à l’autodétermination dans l’interprétation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et essaie de formuler son rejet dans une formule très trompeuse « d’accepter mais avec des réserves fortes et profondes ».

Si les Principes de base ne préjugent pas de l’issue du processus de paix et permettent à la majorité de la population du Haut-Karabagh de déterminer leur avenir sans aucune limitation, l’Azerbaïdjan n’admet qu’un seul résultat d’une résolution pacifique, à savoir le Haut-Karabagh dans l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Tant que l’Azerbaïdjan insiste sur ses « réserves fortes et profondes » à l’égard des propositions des coprésidents du groupe de Minsk et sur ses positions maximalistes, il ne sera pas possible d’enregistrer des progrès substantiels dans le processus de paix.

L’Azerbaïdjan ne rejette pas simplement le droit à l’autodétermination, mais il refuse de parler aux représentants élus du Haut-Karabagh dont le rôle dans la résolution des conflits a été reconnu par l’OSCE dans les documents fondateurs du Processus de Minsk, ainsi que par le Sénat américain. La position de l’Azerbaïdjan est contre-productive et nuit à l’effort international pour ramener la paix dans cette région.

Depuis plus d’un quart de siècle depuis la fin de la guerre, le Haut-Karabagh a été un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan, sans casques bleus internationaux. Il a donc gagné son droit de prendre place à la table des négociations et d’aider à convertir le cessez-le-feu en une paix durable. Lui refuser un rôle dans la paix retardera la paix et prolongera l’incertitude.

Le Haut-Karabagh a une tradition de gouvernement et de législature représentatifs, élus au suffrage libre et équitable. Sa capacité démontrée à assurer une transition constitutionnelle pacifique du pouvoir contraste fortement avec l’Azerbaïdjan, où le pouvoir est resté entre les mains d’une seule famille, passant de père en fils, d’une manière qui défie le choix démocratique et perpétue l’autocratie.

J’espère que vous vous joindrez à vos collègues du Congrès américain et soutiendrez la médiation américaine qui encourage la participation directe du Haut-Karabagh aux pourparlers de paix, et permettra un résultat qui soit le plus étroitement aligné sur les principes fondateurs de la République américaine - l’inaliénable le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur.

Je serai heureux d’avoir un appel téléphonique de suivi ou de vous rencontrer, dans la mesure où les conditions le permettront, et je serai heureux de vous aider avec des informations concernant l’Arménie et le Haut-Karabagh.

Merci de votre soutien à la relation américano-arménienne.