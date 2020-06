Le ministre arménien de la Santé et la mission de l’OMS discutent de la lutte contre le Covid-19

Le ministre de la Santé Arsen Torosyan a rencontré Yegor Zaitz, chef du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Arménie, et Michel Tieren, conseiller spécial du directeur régional de l’OMS pour l’Europe, représentant de l’OMS en Lettonie, qui dirige une mission de l’OMS en Arménie .

La mission de l’OMS est en Arménie pour étudier et faire des recommandations sur la stratégie du pays dans la lutte contre le coronavirus.

Le ministre a exprimé l’espoir qu’après un résumé des travaux, les propositions de la mission de l’OMS contribueront à la lutte contre le coronavirus.

Michelle Thierry a partagé les détails et les impressions de ses visites à l’hôpital des maladies infectieuses de Nork et au centre médical Sourb Grigor Lusavorich. Les experts se sont familiarisés avec les procédures de traitement des patients atteints du coronavirus. Il a noté que la répartition des patients devrait être faite avec beaucoup de soin, sans négliger les personnes atteintes d’autres maladies.

Arsen Torosyan a parlé de la formation des agents de soins primaires actuellement engagés dans le traitement et le contrôle des personnes présentant des symptômes bénins. Le ministre a déclaré que jusqu’à présent, des formations en ligne ont été réalisées avec plus de 1 000 professionnels de la santé afin d’enrichir leurs connaissances.

L’invité a souligné que dans la lutte contre l’épidémie, la coopération des organisations interministérielles et locales dans l’organisation d’événements pour détecter et gérer l’infection est importante. Il a également évoqué la nécessité de trois mesures principales : le port de masques, le maintien de la distance sociale et le lavage des mains, ajoutant que les rassemblements de masse, les événements dans des espaces fermés et d’autres situations surpeuplées doivent être évités.

Les parties se sont déclarées prêtes à se réunir à nouveau pour échanger leurs expériences et résumer les résultats.