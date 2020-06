Amnesty International demande à l’Azerbaïdjan la libération de deux leaders Talysh, peuple iranien dont 400 000 vivent en Azerbaïdjan

Amnesty International demande à l’Azerbaïdjan a libération du scientifique d’origine Talysh Fakhraddin Aboszoda et du bloggeur d’origine Talysh également, Elvin Isaev, tous deux emprisonnés pour leurs opinions. Les Talysh qui sont apparentés aux peuples iraniens parlant une langue iranienne, sont musulmans chiites et sunnites et seraient plus d’un million entre l’Azerbaïdjan et l’Iran. En Azerbaïdjan ils seraient près de 400 000 même si les statistiques azéries minimisent leur présence à seulement 80 000 membres. Selon Amnesty International l’emprisonnement de ces Talyshes par Bakou relève d’un caractère politique non fondé et il est injustifié. Rappelons que F. Aboszoda était arrêté en septembre 2018 en Russie à la demande de Bakou et remis aux autorités azéries le 27 février 2019. F. Aboszoda étant l’un des leaders du mouvement national Talysh en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan recense par ailleurs au nord, des centaines de milliers de Lesghiens, de Tats, des Avars et des Tsakhoutes ainsi que d’autres populations caucasiennes qui n’ont aucune origine turco-azérie.

Krikor Amirzayan