Cinq ans et quatre mois de prison pour avoir brisé une croix dans une église arménienne

Le suspect qui a brisé la croix d’une église arménienne à Istanbul, la capitale commerciale de la Turquie, a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison.

Vendredi, le bureau du procureur général d’Anatolie d’Istanbul a condamné Mazlum Serin à une peine de prison pour avoir grimpé la clôture de l’église arménienne Surp Krikor Lusavoric et brisé la croix de la propriété et l’avoir jetée sur le trottoir le 23 mai.

Une séquence vidéo montre Mazlum Serin alors qu’il grimpe la clôture de l’église, il a été arrêté une semaine plus tard le 29 mai et inculpé de « dommages aux lieux de culte et aux cimetières ».

Au cours de l’enquête, Mazlum Serin aurait déclaré : « J’étais juste en colère ce jour-là, je n’avais pas prévu ni l’intention de nuire à l’église, je respecte toutes les religions. »

Selon une déclaration de la police , Mazlum Serin a déjà eu des problèmes avec la loi.