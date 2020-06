Un député infecté par le Coronavirus

Un vice-président du Parlement arménien a été infecté par le Coronavirus, alors que le virus continue de se propager fortement dans le pays.

« Chers compatriotes, j’ai passé un test COVID-19 et j’ai été informé il y a peu de temps que le test était positif, a écrit Vahe Enfiajian sur sa page Facebook hier. Je dois dire que je me sens bien et que je n’ai aucun symptôme inquiétant pour le moment. »

Enfiajian, affilié au parti d’opposition Arménie prospère (BHK), est le premier membre de l’Assemblée nationale (qui compte 132 députés) connu pour avoir été testé positif au Coronavirus. Il a assisté à une session (...)