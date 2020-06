Les juges de la Haute Cour remettent en question la légalité des modifications constitutionnelles

Le président et deux autres membres de la Cour constitutionnelle arménienne ont remis en question hier la légalité des amendements constitutionnels soutenus par le gouvernement, qui sont destinés à installer d’autres juges à leur place.

Hrayr Tovmasian, le président dans la tourmente, a déclaré qu’en vertu de la loi arménienne, l’Assemblée nationale aurait dû envoyer les amendements au tribunal pour examen avant de les adopter en deuxième et dernière lecture ce lundi.

S’ils sont adoptés, les amendements empêcheront tous les juges des hautes juridictions d’occuper ce poste pendant plus de 12 ans. Ces limites de durée ont déjà été fixées par d’autres modifications de la Constitution arménienne entrées en vigueur en avril 2018.

Cependant, les anciens dirigeants du pays ont veillé à ce qu’ils ne s’appliquent pas aux juges qui avaient été installés avant. Une clause de la Constitution amendée leur a permis de conserver leur poste jusqu’à l’âge de la retraite.

Le projet de loi approuvé par le Parlement contrôlé par le gouvernement et condamné par l’opposition arménienne éliminerait cette clause. Cela entraînerait la démission immédiate de trois des neuf juges de la Cour constitutionnelle qui avaient pris leurs fonctions au milieu des années 90.

En outre, Tovmasian devrait démissionner de son poste de juge président et ne continuer à servir que comme membre ordinaire de la plus haute juridiction du pays. Le tribunal élirait un nouveau président après le remplacement des trois juges.

Dans un avis écrit également rendu public lundi, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait approuvé les amendements de principe. Cependant, elle avait appelé à une « période de transition qui permettrait un changement progressif de la composition de la Cour ».

La commission a également noté que la Cour constitutionnelle est légalement tenue d’examiner et de valider les modifications constitutionnelles avant qu’elles puissent être adoptées.

La majorité parlementaire a toutefois refusé de transmettre les amendements à la Cour, affirmant que les juges de la Haute Cour ne devaient pas déterminer la conformité des amendements avec les autres articles de la Constitution en raison de ce qu’elle appele un conflit d’intérêts.

Tovmasian a effectivement décrit cette position, fortement soutenue par le gouvernement arménien, comme inconstitutionnelle lorsqu’il a parlé aux journalistes. « Notre Constitution actuelle ne stipule pas que, si des modifications constitutionnelles s’appliquent à la Cour constitutionnelle, elles ne peuvent pas être examinées par la cour », a-t-il expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à démissionner de son poste de président du tribunal, Tovmasian a répondu : « Comme je l’ai dit, je n’ai pas vu un tel projet de loi. »

« Je ne crois pas non plus à ce que vous dites », a-t-il ajouté en plaisantant.

Pendant ce temps, Alvina Gyulumian, l’une des trois juges confrontés à une possible démission, a affirmé qu’elle n’aurait pas à démissionner même si les amendements controversés entraient en vigueur. « Ils ne peuvent pas me concerner parce que je travaille depuis octobre 2014 », a-t-elle commenté aux journalistes.

Gyulumian a également été juge à la Cour constitutionnelle de 1996 à 2003. Elle a insisté sur le fait que ces années ne pouvaient pas s’ajouter à la durée de son mandat actuel. « C’est une interprétation arbitraire [de la loi »], a-t-elle condamné.

Gyulumian et un autre juge touché, Felix Tokhian, ont averti qu’ils engageraient une action en justice s’ils étaient forcés de quitter la haute cour.

« Quelqu’un doute-t-il que je lutterai contre toute violation par tous les moyens légaux ? », a-t-il questionné Tokhian.

Le Premier ministre Nikol Pachinian avait salué lundi les changements constitutionnels, se disant « fier de notre équipe politique ».

L’administration de Pachinian a décidé de modifier la Constitution après un conflit pendant un an avec la Cour constitutionnelle dans son ensemble, et Tovmasian en particulier. Pachinian a accusé à plusieurs reprises Tovmasian et six autres juges de maintenir des liens étroits avec l’ancien gouvernement du pays et d’entraver les réformes judiciaires.

Tovmasian et des personnalités de l’opposition ont rejeté ces allégations, affirmant que Pachinian cherche à prendre le contrôle du tribunal.