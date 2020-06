La Turquie désire rénover la mosquée Menüçehr à Ani la capitale arménienne de l’an mille, la ville des « Mille et une églises »

Les autorités turques ont décidé de rénover des ruines d’Ani la capitale arménienne de l’an mille, la ville aux « Mille et une églises »…la mosquée Menüçehr -l’une des rares mosquées seldjoukide- d’Ani, écrit le site ermenihaber.am. L’information émane du ministère turc de l’Industrie et des technologies qui dispose d’un bureau de Développement qui va prendre en charge les travaux de la rénovation de la mosquée « afin de transmettre le patrimoine au monde et aux futures générations » affirme le bureau. Ani, la capitale arménienne connue pour son patrimoine arménien architectural et religieux va ainsi être détournée par la propagande turque et qui sait dans quelques années les pseudo-historiens fonctionnaires Turcs y verront Ani comme une ancienne ville turque…

Car l’objectif du bureau du Développement culture de la Turquie est de turquifier les civilisations qui ont construit ce patrimoine culturel et architectural mondial extraordinaire d’un site protégé par l’Unesco.

Les travaux de rénovation de l’une des rares mosquées d’Ani sera terminée le 26 août 2021 à l’occasion du 950e anniversaire de la bataille de Manzikert en Arménie qui s’est déroulée le 26 août 1071 et qui vit la victoire du sultan seldjoukide Alp Arslan sur l’armée byzantine dirigée par l’empereur Romain IV Diogène qui fut mise en déroute. Manzikert (ou Mantzikert), l’actuelle Malazgirt se trouve au nord du lac de Van en pays arménien aujourd’hui peuplée en majorité par les Kurdes.

Krikor Amirzayan